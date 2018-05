Fließband lässt grüßen

Noch kleinteiliger, noch standardisierter, wie in der Fabrik: Sieht so die Zukunft der Arbeit in Pflegeeinrichtungen und ­Kliniken aus? (Altenheim der privaten Senvital-Gruppe in Kleinmachnow bei Berlin) Foto: Thomas Peter/REUTERS

In einem sind sich alle einig: Es werden in Zukunft jede Menge Pflegekräfte benötigt, um die wachsende Zahl an kranken und pflegebedürftigen Menschen zu versorgen. So kommt zum Beispiel das Institut Arbeit und Technik (IAT) in einer Studie zu dem Ergebnis, dass allein in der Altenpflege bis 2030 mindestens 350.000 zusätzliche Beschäftigte benötigt werden.

Doch dazu, wie dieses Problem angegangen werden sollte, gibt es ganz unterschiedliche Auffassungen, wie bei einer Anhörung am Freitag im Bundestag deutlich wurde. Während die Gewerkschaft Verdi für bessere Arbeitsbedingungen und eine höhere Bezahlung wirbt, möchten private Heimbetreiber weniger Fachkräfte einsetzen und die Arbeitsteilung verstärken. In diese Richtung geht auch der von der Bundesregierung vorgelegte Entwurf einer Ausbildungs- und Prüfungsverordnung für die Pflegeberufe.

In der stationären Altenpflege muss derzeit jede zweite Pflegekraft examiniert sein, also eine dreijährige Ausbildung absolviert haben. Den privaten Heimbetreibern und ihrem Verband bpa ist diese Mindestquote schon lange ein Dorn im Auge. Kein Wunder: Könnten aus der Pflege doch noch höhere Profite geschlagen werden, wenn mehr geringer qualifizierte – und damit schlechter bezahlte – Beschäftigte eingesetzt werden dürften. Die neue Ausbildungs- und Prüfungsverordnung könnte dafür nun den Weg ebnen. Sie sieht unter anderem eine Zwischenprüfung vor, die die Bundesländer als abgeschlossene Pflegeassistenz- oder Pflegehelferausbildung anerkennen können. »Hier wird eine Mogelpackung vorbereitet«, kritisierte Sylvia Bühler vom Verdi-Bundesvorstand in einer Mitteilung. Vor allem die privaten Unternehmerverbände würden eine Anrechnung auf die Fachkraftquote in der Altenpflege erreichen wollen, so Bühler weiter. »Gute Pflege braucht ausreichend qualifiziertes Personal. Ziel muss es sein, alle Auszubildenden zu unterstützen, die dreijährige Ausbildung erfolgreich abzuschließen.«

Ebenfalls in Richtung Lohndumping weist, dass dem Referentenentwurf offenbar ein verändertes Leitbild pflegerischer Arbeit zugrunde liegt. Nach dem Vorbild tayloristischer Fließbandfertigung in der Industrie soll die Arbeitsteilung in der Pflege verstärkt werden: Wenige Fachkräfte beschäftigen sich mit Planung und Evaluation, die eigentliche Pflege leisten (billigere) Pflegehelfer. Tätigkeiten wie Essen austeilen werden von (noch billigeren) Servicekräften übernommen. Pflegeexperten und Gewerkschaft lehnen das ab. Denn wenn qualifizierte Pflegekräfte kaum noch Zeit am Bett verbringen, »wird die Patientenbeobachtung während der Aktivitäten des täglichen Lebens als wichtige Grundlage pflegerischer Interventionen unmöglich«, heißt es in einer Verdi-Stellungnahme. »Die meisten wählen den Beruf, weil sie nah am Menschen sein wollen. Wir brauchen eine ganzheitliche Pflege«, betonte Bühler. »Statt die pflegerische Arbeit immer weiter aufzuspalten, müssen die Pflegeberufe insgesamt aufgewertet werden.«

Die Gewerkschaft fordert, dass der Referentenentwurf in zentralen Punkten nachgebessert wird. Einiges hat Verdi bei der Diskussion über die Neuordnung der Pflegeberufe bereits erreicht bzw. verhindert. Ursprünglich sollten die Alten-, Kranken- und Kinderkrankenpflege komplett zu einer »generalistischen« Ausbildung zusammengelegt werden. Auch auf Drängen der Gewerkschaft bleiben nun aber »gewisse Spezialisierungen« erhalten: Die ersten beiden Ausbildungsjahre absolvieren alle angehenden Pflegekräfte gemeinsam, im dritten Jahr können sie sich auf die Alten- oder Kinderkrankenpflege fokussieren. Die Gewerkschaft will auch in Zukunft eine »integrierte Ausbildung«, weil sie die Spezialisierung in den Fachrichtungen für nötig hält. Sie kritisiert, dass die neuen Ausbildungen erst sechs Jahre nach ihrem Start überprüft und womöglich aufgehoben werden sollen.

Mit der Ausbildungsreform wolle man »mehr Menschen für den Pflegeberuf begeistern«, erklärte Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) kurz nach seinem Amtsantritt in der Berliner Zeitung (23.3.2018). Doch allein damit wird die Verschärfung des Pflegenotstands kaum zu verhindern sein. Denn es sind vor allem die unerträglichen Arbeitsbedingungen und – insbesondere bei den privaten Unternehmen in der Altenpflege – die miese Bezahlung, die Menschen davon abhält, den Pflegeberuf zu ergreifen. Die Bedingungen führen zudem dazu, dass etliche ausgebildete Pflegekräfte ihren Beruf verlassen oder ihre Arbeitszeit reduzieren. Die damalige Bundesregierung hat schon 2012 ausgerechnet, dass 125.500 Pflegekräfte mehr zur Verfügung stünden, wenn die Teilzeitquote nicht höher wäre als in anderen Branchen. Doch diese grundlegenden Probleme zu beheben, haben offenbar weder die Pflegeheim- und Klinikbetreiber noch die Bundesregierung ernsthaft vor.