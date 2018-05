Kritik an Isolationshaft in Ägypten

Kairo. Die Organisation Amnesty International kritisiert die willkürliche Isolationshaft für politische Gefangene in Ägypten. In mindestens 14 Gefängnissen würden Journalisten, Oppositionelle und Menschenrechtsanwälte teils auf unbestimmte Zeit in Isolationshaft festgehalten, heißt es in einem neuen Amnesty-Bericht, für den im Zeitraum von März 2017 bis April 2018 mehr als 90 Interviews mit Angehörigen von 27 Inhaftierten und neun ehemaligen Gefangenen geführt wurden. (dpa/jW)