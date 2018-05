Berlin. Auf Einladung der Bücherfrauen diskutieren am 9. Mai in Berlin (20 Uhr, Literaturhaus, Fasanenstraße 23) mit jW-Autorin Florence Hervé, Cristina Perincioli und Dagmar Schultz drei »68erinnen« unter dem Motto »50 Jahre Frauen- und Lesbenbewegung – was bleibt?«. Der Kostenbeitrag beträgt 5 Euro. (jW)

buecherfrauen.de