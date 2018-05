Weniger Kindergeld für Familien im Ausland?

Brüssel. Die Höhe des Kindergelds für Bezieher mit Familien im europäischen Ausland sollte sich nach Ansicht der Regierung des Freistaates Bayern an den dortigen Lebenshaltungskosten orientieren und gegebenenfalls geringer ausfallen. Das Landeskabinett stimmte am Donnerstag bei einer Sitzung in Brüssel unter dem Motto »Europa der Vielfalt und der Regionen« für eine Bundesratsinitiative, die eine sogenannte Indexregelung vorsieht. Das bedeutet, die Höhe der Zahlungen des deutschen Kindergeldes wird je nach Wohnort an die dortigen Lebenshaltungskosten angepasst. Die EU-Kommission lehnt eine solche Regelung aber bislang ab. (dpa/jW)