Herning. Eishockey-Bundestrainer Marco Sturm hat nach der Silber-Sensation bei Olympia vor zu hohen Erwartungen bei der WM in Dänemark gewarnt. »Wer sich im Eishockey auskennt, der weiß, was los ist«, sagte Sturm im Interview mit dem sid. Die großen Nationen wie die Vorrundengegner USA und Kanada seien »einfach besser als wir, durch die NHL-Spieler ist der Unterschied noch größer. Es ist extrem schwierig, mit dieser Situation umzugehen.« Bei den Winterspielen in Pyeongchang hatte die Auswahl des Deutschen Eishockeybundes (DEB) davon profitiert, dass die Profis aus der NHL fehlten. (sid/jW)