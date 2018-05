Friedrichshafen. Der deutsche Meister Berlin Recycling Volleys kann am heutigen Mittwoch, 20 Uhr, beim VfB Friedrichshafen seinen Titel verteidigen. Im Falle eines Sieges hätten die Berliner die Best-of-five-Serie mit 3:0 für sich entscheiden. Trainer Stelian Moculescu erklärte: »Es war bisher wirklich eng. Nur Kleinigkeiten und etwas mehr Esprit haben in den ersten beiden Spielen den Ausschlag zu unseren Gunsten gegeben.« Zum sechsten Mal in Folge machen die beiden deutschen Spitzenteams den Meister unter sich aus, nur einmal hatte Friedrichshafen die Nase vorn. (sid/jW)