Streit mit Edeka kostet Nestlé Umsatz

Frankfurt am Main. Der Schweizer Nahrungsmittelkonzern Nestlé verzeichnet in Deutschland wegen des Streits mit Edeka Verluste. Das erklärte die Deutschland-Chefin des Unternehmens, Béatrice Guillaume-Grabisch, in Frankfurt am Main. Der größte deutsche Lebensmittelhändler hat Nestlé-Produkte aus seinen Regalen genommen, weil die Schweizer bislang nicht zu Zugeständnissen bei Preisen und Rabatten im Einkauf bereit waren. Edeka steht für bis zu 30 Prozent des Umsatzes im deutschen Einzelhandel. (dpa/jW)