Armeniens Premier will nicht verhandeln

Jerewan. Armeniens kommissarischer Regierungschef Karen Karapetjan hat am Freitag ein Gesprächsangebot des oppositionellen Abgeordneten Nikol Paschinjan zurückgewiesen. Karapetjan erklärte, »dass Verhandlungen, in denen eine Seite die Agenda diktiert und die andere das nicht kann«, keine Verhandlungen seien. Paschinjan hatte am Donnerstag erklärt, nur er allein komme in Frage für die Nachfolge des am Montag zurückgetretenen Regierungschefs Sersch Sargsjan. (AFP/jW)