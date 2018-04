Syrische Armee dringt in letzte IS-Bastionen ein

Damaskus. Die syrische Armee ist in die letzten Bastionen des »Islamischen Staates« (IS) in Damaskus, die Bezirke Hadschar Al-Aswad und Kadam im Süden der Hauptstadt, vorgerückt. Die Truppen würden »an zahlreichen Fronten« Gelände gewinnen, nachdem sie die »Verteidigungslinien der Terroristen« durchbrochen hätten, meldete die staatliche Nachrichtenagentur SANA am Freitag. Die Offensive erfolgt, nachdem sich der IS geweigert hatte, seine Stellungen zu räumen. Die Miliz kontrolliert Hadschar Al-Aswad und das angrenzende palästinensische Flüchtlingslager Jarmuk seit 2015 und nahm das Viertel Kadam im März ein. (AFP/jW)