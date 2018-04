Hayalis Traum

Mainz. Dunja Hayali wird im Spätsommer das Moderatorenteam des ZDF im »Aktuellen Sportstudio« verstärken. Dies gab der Sender am Mittwoch bekannt. »Da wird ein Traum wahr: ›Das aktuelle Sportstudio‹ ist seit Jahrzehnten für mich die Sportsendung im deutschen Fernsehen«, sagte Hayali. Sie hat an der Deutschen Sporthochschule in Köln studiert und war neun Jahre lang Sportmoderatorin der Deutschen Welle, bevor sie 2007 zum »ZDF-Morgenmagazin« wechselte. (sid/jW)