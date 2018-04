New York. Der Iran will nach den Worten von Außenminister Mohammed Dschawad Sarif mit Staaten in der Golfregion in einen Dialog über die regionale Sicherheit treten. Es sei Zeit, wegzukommen von »hegemonischen Illusionen«, die zu verheerenden Kriegen geführt hätten, sagte Sarif am Dienstag (Ortszeit) bei den Vereinten Nationen in New York. (AFP/jW)