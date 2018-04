Warten auf Gül

Will auch gegen Recep Tayyip Erdogan antreten: Meral Aksener auf der Gründungsveranstaltung ihrer IYI-Partei in Ankara (25.10.2017) Foto: AP/dpa

Eine Woche nach der Ankündigung des türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan, am 24. Juni vorgezogene Parlaments- und Präsidentschaftswahlen abzuhalten, sind die Oppositionsparteien hektisch darum bemüht, einen aussichtsreichen Herausforderer für das höchste Staatsamt zu finden. Die Wahlen, nach denen das vor einem Jahr in einem knappen Referendum beschlossene Präsidialsystem in Kraft tritt, finden unter den Bedingungen des Ausnahmezustands statt. Kaum jemand glaubt, dass sich Erdogan, der neben den staatlichen Machtmitteln auch über hochgerüstete Bürgerkriegsmilizen verfügt, einfach abwählen lässt.

Realistisch erscheint so nur der Versuch, Erdogan durch einen oder mehrere Oppositionskandidaten unter 50 Prozent zu drücken und in eine Stichwahl zu zwingen. Damit ließe sich die relative Schwäche seiner Herrschaft demonstrieren, was wiederum zu Brüchen im herrschenden Machtblock führen, einen Palastputsch und außerparlamentarischen Widerstand ermutigen könnte.

Erdogans Kandidatur wird außer von seiner regierenden religiös-nationalistischen Partei für Gerechtigkeit und Aufschwung (AKP) von der faschistischen Partei der Nationalistischen Bewegung (MHP) und der ebenfalls zum Spektrum der Grauen Wölfe zählenden, aber stärker religiös orientierten Partei der Großen Einheit (BBP) unterstützt. Dagegen hat sich ein Bündnis aus der kemalistisch-sozialdemokratischen Republikanischen Volkspartei (CHP), der rechtsnationalistische Guten Partei (IYI) und der nicht im Parlament vertretenen radikalislamistischen Glückseligkeitspartei (Saadet) formiert.

Dass die IYI-Partei, die im vergangenen Herbst von MHP-Dissidenten gegründet wurde, überhaupt zur Wahl antreten darf, verdankt sie einem Coup von CHP-Parteichef Kemal Kilicdaroglu. Dieser wies am Wochenende 15 Abgeordnete seiner Partei an, zur rechten Konkurrenz überzutreten, damit sie Fraktionsstärke erreicht.

Die CHP hat noch keinen eigenen Präsidentschaftskandidat benannt. Ihr Vorsitzender Kilicdaroglu dürfte nicht noch einmal antreten, hat er doch bislang jede Wahl gegen Erdogan verloren. Dagegen hat die in westlichen Medien als türkische Marine Le Pen titulierte IYI-Vorsitzende Meral Aksener bereits verkündet, Erdogan herausfordern zu wollen.

Aksener wird zugetraut, Teile des säkular-nationalistischen Lagers der Kemalisten und religiös-konservative Wähler gleichermaßen hinter sich zu bringen. Dagegen gilt es als ausgeschlossen, dass die frühere Innenministerin, in deren Amtszeit unzählige Morde an kurdischen Oppositionellen durch Todesschwadronen in den 90er Jahren geschahen, von einer größeren Zahl kurdischer Wähler unterstützt wird.

Derzeit versuchen Kilicdaroglu und Saadet-Chef Temel Karamollaoglu den früheren Präsidenten Abdullah Gül zu überzeugen, als gemeinsamer Kandidat der Opposition anzutreten. Gül ist zwar schon seit Jugendtagen in der radikal-islamischen Milli-Görüs-Bewegung und ein langjähriger Weggefährte Erdogans. Innerhalb der AKP hatte er jedoch teilweise moderate Positionen vertreten und mehrfach verbale Kritik an autoritären Maßnahmen Erdogans geübt.

Bislang hat sich Gül nicht über eine mögliche Kandidatur geäußert. Mit seiner Entscheidung wird Ende der Woche gerechnet. Hinter dem Zögern dürfte auch Angst stecken. Gül hatte jahrelang besondere Nähe zum Sektenführer Fethullah Gülen gezeigt, dessen Bewegung seit ihrem Bruch mit der AKP Ende 2013 als terroristische Vereinigung verfolgt wird. Gül weiß, dass über ihm das Damoklesschwert einer Verhaftung schwebt, sollte er Erdogan in die Quere kommen.

Die linke und prokurdische Demokratische Partei der Völker (HDP) wird ihren seit eineinhalb Jahren inhaftierten früheren Kovorsitzenden Selahattin Demirtas als Kandidaten gegen Erdogan aufstellen, wie am Mittwoch bekannt wurde. Der charismatische kurdische Anwalt hatte bei der Präsidentschaftswahl 2014 mit fast zehn Prozent der Stimmen den dritten Platz errungen.