Merkel will militärische Kooperation

Schönefeld. Bei der Eröffnung der Internationalen Luft- und Raumfahrtausstellung ILA hat Bundeskanzlerin Angela Merkel am Mittwoch eine weitere Vertiefung der militärischen Zusammenarbeit mit Frankreich angekündigt. Es sei nur konsequent, neben der Beschaffung auch Ausbildung und Betrieb so weit wie möglich zu koordinieren. »Wir beschaffen gemeinsam Luftfahrzeuge, wir bilden gemeinsame Staffeln, wir führen gemeinsame Auslandsmissionen durch«, sagte Merkel. So erfülle man auch die »Idee der europäischen Verteidigungsunion« mehr und mehr mit Leben. (dpa/jW)