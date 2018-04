Taliban kündigen Offensive gegen US-Truppen an

Kabul. Die Taliban haben in Afghanistan einen verschärften Kampf gegen die Truppen der USA angekündigt. Die »amerikanischen Invasoren« seien vorrangiges Ziel ihrer Offensive, teilten die Aufständischen am Mittwoch mit. Die »einheimischen Unterstützer« der USA, also afghanische Regierung und Sicherheitskräfte, stünden an zweiter Stelle.

Die Islamisten kontrollieren nach Angaben des afghanischen und des US-Militärs mittlerweile wieder mehr als 14 Prozent des Landes, 30 Prozent gelten als umkämpft. (dpa/jW)