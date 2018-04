»Besondere Traditionen« (Gefängniskrankenhaus Hohenasberg) Foto: Salzgeber & Co. Medien GmbH

»Der Stein, den jemand in die Kommandozentralen des Kapitals wirft, und der Nierenstein, an dem ein anderer leidet, sind austauschbar – schützt euch vorm Nierenstein!« Auf diese Formel brachte Psychologieprofessor Peter Brückner im November 1970 den Ansatz des Sozialistischen Patientenkollektivs (SPK) Heidelberg. Er rief sie bei einem »Teach-in« des SPK in einen überfüllten Hörsaal der Psychiatrischen Uniklinik, an der das SPK neun Monate zuvor von 52 Patienten gegründet worden war. Unter Leitung des damaligen Assistenzarztes Wolfgang Huber, der bei dem Teach-In ebenfalls ans Mikro trat. »Mein Verhalten ist eines Arztes unwürdig«, zitierte er mit brüchiger Stimme aus der Presse. Er sei »als Wissenschaftler eine Niete«, »fachlich unqualifiziert« und so weiter.

Wie im Zeitraffer

Im Dokumentarfilm »SPK-Komplex« von Gerd Kroske, der seit Donnerstag in einigen besseren Programmkinos läuft, ist dieser Auftritt des gekränkten Charismatikers kurz zu sehen. Ein Schnipsel aus dem SWR-Archiv von wenigen Sekunden Länge. Man bekommt es kaum mit. Später im Film gibt es noch eine zweite Fernsehaufnahme von Huber. Da wird er 1972 in einen Gerichtssaal getragen. Auf einer Bahre. Als Verweigerer gegenüber der Klassenjustiz steht er den Angeklagten des späteren Stammheim-Prozesses in nichts nach. Er saß zur selben Zeit wie sie in diesem Knast in Stuttgart, soll von Baader im Infosystem zur Sau gemacht worden sein. Jeder in der RAF habe »zu viel SPK in sich« gehabt, schrieb Ensslin in einem Brief. Huber, für die RAF-Gefangenen ein Kleinbürger, schloss sich ihrem Hungerstreik an, bis zu seiner Entlassung Anfang 1976 nach viereinhalb Jahren Isolationshaft.

Die Szene mit dem Stammheimer Besuchsabteilungsleiter, der im Innenhof die einst wegweisende Architektur ad absurdum geführt findet – Häftlinge, die keinerlei Kontakt aufnehmen können sollten, übertönen ihn mit »Frischfleisch!«- und »Allahu Akbar!«-Rufen –, gehört zu den beklemmenden Höhepunkten in »SPK-Komplex«. Am Tag nach dem Dreh entnahm Regisseur Kroske einer Zeitung, dass dieser notorisch überbelegte Block nun doch nicht abgerissen, sondern erweitert wird.

Es ist seinem Film anzumerken, dass er beim DEFA-Dokumentarfilmstudio mit Jürgen Böttcher und Volker Koepp gearbeitet hat. Diegezeigte Architektur macht deutlich, wie sich das Wegsperren steigern lässt von der offenen Station hin zum Hochsicherheitstrakt, in dem noch Vandalismus am Mobiliar ausgeschlossen ist. Ansonsten geht es in Gesprächen mit damaligen SPK-Mitgliedern, die nach den passenden Worten suchen, zurückfragen und dann auch mal losprusten, um ihr so naheliegend-menschenfreundliches Vorhaben, das in den Kommandozentralen als Generalangriff auf die herrschende Ordnung verstanden werden musste.

Zunächst einmal entsprach das den Deklarationen: »Abschaffung der krankmachenden privatwirtschaftlich-patriarchalischen Gesellschaft« (Huber im Juni 1970) etc. Mit dieser Stoßrichtung gewann das SPK im beschaulichen Heidelberg, in dem der Geist von ’68 mit Verspätung Einzug gehalten hatte und der SDS vorsorglich verboten worden war, schnell einige hundert Mitglieder. In hoher Frequenz wurden »Patienteninfos« genannte Flugblätter rausgehauen, in denen zum Beispiel erklärt wurde, wozu Krankenhäuser da sind (Umwandlung von Nierensteinen, Nackenschmerzen, Körperteilen in Arzt- und Laborrechnungen, Verwaltungskosten usw., »Patienteninfo« Nr. 7 von 51, Juli 1970). Dieses muntere Treiben traf bei manchen Entscheidungsträgern durchaus auf Verständnis, etwa beim Rektor der Uni. So flog das SPK zwar unmittelbar nach der Gründung vom Campus, und Huber wurde entlassen, die Hochschule zahlte aber weiter sein Gehalt und stellte Ausweichräume in der Stadt zur Verfügung. Direkt gegenüber hielten Polizei und Staatsschutz das ungeheuerliche Geschehen fest: Patienten ohne Arzt, die einander in Arbeitskreisen Hegel erklärten. »Satz für Satz und halben Satz für halben Satz – wird sind damit recht weit gekommen«, sagt im Film Ewald Goerlich, der von Anfang an dabei war.

In der behördlich registrierten Handbibliothek des SPK standen Bücher von Michel Foucault (Frankreich), Franco Basaglia (Italien), David Cooper und R. D. Laing (England) – alles Gegner der Zwangs- und Verwahrpsychiatrie, die in ihren Ländern damals Popstars waren. In Heidelberg hätte die BRD Anschluss an diese Entwicklung finden können, statt dessen ging es auf dem Sonderweg in den Vorherbst. Wie im Zeitraffer: Neun Monate nach der Gründung wurden dem SPK sämtliche Mittel gestrichen, seine Räume in der Stadt galten fortan als besetzt (Anlass des eingangs erwähnten Teach-in). Weitere neun Monate später wurde das Kollektiv auf abstruse Weise zur Irrenabteilung der RAF erklärt (und mit dieser Maßgabe dann auch die Säge an Brückners Lehrstuhl für Psychologie in Hannover angesetzt). Angebliche Rädelsführer wie Goerlich kamen hinter Gitter.

Mut zur Lücke

Eine besondere Form der Traditionsbewahrung, die sich aus der besonderen Tradition der deutschen Psychiatrie ergab. Vor dem SPK hatte niemand über deren Beteiligung an Naziverbrechen gesprochen. Nun mussten Würdenträger der Heidelberger Uniklinik, die am »T4«-Euthanasieprogramm mitgewirkt hatten, auf einmal um ihre Reputation und liebgewonnenen Methoden fürchten. Sie hatten kurze Drähte in die Kommandozentralen. Bis 1989 hielten sich in der Klinik Pfleger aus der Nazizeit. In den Qualitätsmedien wurden die SPK-Mitglieder derweil als gemeingefährliche Irre abgestempelt. Das Kapitel zum SPK in Stefan Austs Standardwerk »Baader-Meinhof-Komplex« ist überaus passend mit einer Headline der Bild überschrieben: »Irre ans Gewehr«. Wolfgang Kraushaar übernahm die Rede von der »Rekrutierungsstelle der RAF« von einem Kronzeugen, dem später selbst das BKA nicht mehr traute.

Was einen im Film »SPK-Komplex« vor klaustrophobischen Anfällen rettet, ist die internationale Perspektive. Der Zuspruch von Sartre zum Beispiel, der den Krankheitsbegriff des SPK im Vorwort zu dessen Buch »Aus der Krankheit eine Waffe machen« (Trikont-Verlag) auf das zurückführt, was Marx unter Entfremdung verstand: »Damit habt ihr Recht«, schreibt er, »sie ist, wie ihr sagt, ›Voraussetzung und Resultat‹ der Produktionsverhältnisse«. Oder die einnehmende Carmen Roll, SPK- und RAF-Mitglied, die gegen Ende des Films ins italienische Triest zurückkehrt, wo sie nach vier Jahren Haft in den 70ern mit der Truppe von Franco Basaglia ein schreckliches Irrenhaus auflöste. Es gibt dort bis heute von ihr mit aufgebaute Kooporativen, die Lokale und ein Hotel führen, erzählt Kroske gegenüber jW. Solange mindestens jeder Dritte Sozialfall ist, Psychiatriepatienten und Flüchtlinge eingeschlossen, erlässt der Staat diesen Produktionsgenossenschaften sämtliche Sozialabgaben.

Am Schluss erfährt Roll von einer aufgelösten Psychiatrie, die neuerdings wieder eingezäunt ist. Das Gelände ist jetzt ein Hotspot für Flüchtlinge. Frühere Patienten würden an den Zäunen stehen und überhaupt nichts mehr begreifen. Man bekommt im Film kaum richtig mit, dass es sich um ein Lager in Griechenland handelt, die lange berüchtigte Anstalt Lepida auf der Insel Leros. Kroske verbucht die geographische Unschärfe unter »Mut zur Lücke«. Und erzählt von massiven Zugriffen auf 360-Grad-Bilder, die sein Team an Drehorten gemacht und ins Internet gestellt hat. Von einer griechischen Region aus würden diese Seiten immer wieder abgerufen, oft zu nachtschlafender Zeit, und dort wisse doch niemand, dass er überhaupt Filme mache. Möglicherweise sei das der vor 50 Jahren untergetauchte Wolfgang Huber.