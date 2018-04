Verdächtiger bereits als Vergewaltiger verurteilt

Mönchengladbach. Der Mann, der am Samstag abend in einem Sonderzug für Fußballfans eine 19jährige sexuell missbraucht haben soll, war bereits wegen einer Vergewaltigung rechtskräftig verurteilt. Die Ladung zum Haftantritt sei aber noch nicht erfolgt, sagte Staatsanwalt Benjamin Kluck am Dienstag in Mönchengladbach. Das Urteil, eine Haftstrafe von drei Jahren und drei Monaten, erging demnach am 29. November 2017. Ein zeitlicher Abstand zwischen Verurteilung und Ladung zum Strafantritt sei »grundsätzlich nichts Ungewöhnliches«, sagte Kluck.

Der Verdächtige soll in Kürze verhört werden. Am Montag hatte er sich in einer Haftanstalt gemeldet, um eine Freiheitsstrafe wegen Körperverletzung anzutreten, die ursprünglich zur Bewährung ausgesetzt war. Durch die Verurteilung wegen Vergewaltigung müsse er jetzt aber auch diese absitzen, sagte Kluck. (dpa/jW)