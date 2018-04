Indien: Erneut tödliche Vergewaltigung

Neu-Delhi. Erneut ist in Indien ein kleines Mädchen Opfer einer Vergewaltigung geworden. Die Leiche der Siebenjährigen wurde nach Angaben der Polizei am Dienstag auf einer Baustelle im Bundesstaat Uttar Pradesh entdeckt, wenige Stunden, nachdem sie von einer Hochzeit verschwunden war. Nach dem Auffinden des toten Kindes wurde nach Polizeiangaben ein Nachbar festgenommen.

Erst vergangene Woche war es in Indien zu den größten Protesten seit Jahren gekommen, nachdem Details über die tagelange Gruppenvergewaltigung und Ermordung einer Achtjährigen aus einer muslimischen Familie im Januar bekanntgeworden waren (siehe jW vom 14./15.4.). Fünf hinduistische Männer standen wegen der Tat am Montag vor Gericht und plädierten auf nicht schuldig. Zwei Minister der Regionalregierung von Jammu und Kaschmir, die an einer Kundgebung zur Verteidigung der mutmaßlichen Täter teilgenommen hatten, mussten inzwischen zurücktreten. (AFP/jW)