Am Sonnabend, dem 21. April, wird ab 14 Uhr auf dem Münchner Marienplatz gegen die Aggression der NATO-Staaten in Syrien demonstriert. Dazu teilten das Münchner »Bündnis gegen Krieg und Rassismus« und das Bündnis »Hände weg von Afrin« am Donnerstag mit:

Unter Bruch des Völkerrechts haben die USA, Frankreich und Großbritannien militärische und zivile Einrichtungen in Syrien bombardiert. Der Angriff geschah ohne ein Mandat der UNO und ohne gesicherte Erkenntnisse, ob und von wem chemische Kampfstoffe in Duma eingesetzt wurden. Giftgaseinsätze sind Kriegsverbrechen. Sie müssen aufgeklärt und bestraft werden. Militärische Angriffe auf Grund von Mutmaßungen sind ebenfalls Kriegsverbrechen. Die verantwortungslose Unterstützung dieser Verbrechen durch die Bundesregierung geschieht nicht in unserem Namen.

Ebenfalls unter Bruch des Völkerrechts sind türkische Truppen gemeinsam mit Tausenden Dschihadisten und islamistischen Söldnern in Afrin einmarschiert. (…) Die Bundesregierung muss jede Unterstützung militärischer Einsätze der NATO-Staaten beenden. Die türkischen Invasoren müssen zum Rückzug aus Nordsyrien gezwungen werden. Wir rufen auf zur Solidarität mit den Kurdinnen und Kurden und allen anderen demokratischen Kräften in Syrien. Wir fordern die sofortige Einstellung aller Waffenlieferungen an die Türkei, die Aufhebung des PKK-Verbots und die Beendigung aller Repressionen gegen die Kurdinnen und Kurden in Deutschland.

Ein Bericht von Amnesty International dokumentiert, dass die Bundesregierung wissentlich Völkerrechtsverstöße der US-Regierung unterstützt. Dazu erklärte die Organisation am Donnerstag:

Amnesty International kritisiert in dem neuen Bericht »Deadly Assistance: The role of European states in US Drone Strikes« die Unterstützung, die Deutschland, England, die Niederlande und Italien den USA bei umstrittenen Drohneneinsätzen leisten. Diese Unterstützung gewinnt vor dem Hintergrund von US-Präsident Trumps Ankündigung, das Drohnenprogramm weiter auszubauen, zunehmend an Brisanz.

Amnesty hat Medienberichte und öffentlich zugängliche Stellungnahmen der Bundesregierung ausgewertet. Deren Analyse legt nahe, dass die Bundesregierung seit Jahren zu wenig unternimmt, um sicherzustellen, dass sie keine völkerrechtswidrige Beihilfe leistet zu US-Drohnenangriffen, die das humanitäre Völkerrecht verletzen. »Aus Sicht von Amnesty International schöpft die Bundesregierung ihren Handlungsspielraum gegen völkerrechtswidrige Drohnenangriffe der USA nicht aus: Sie muss dringend Safeguards entwickeln, mit denen sichergestellt wird, dass die Bundesregierung keine wissentliche Beihilfe zu Völkerrechtsbrüchen leistet«, sagt Maria Scharlau, Völkerrechtsexpertin bei Amnesty International in Deutschland. (…)

Darüber hinaus geben deutsche Behörden geheimdienstliche Informationen wie Handynummern und E-Mail-Adressen an die USA weiter, bei denen nicht ausgeschlossen werden kann, dass sie die Lokalisierung von Personen und damit gezielte tödliche Drohnenangriffe erst ermöglichen. (…)

bit.ly/AmnestyUSADrohnenangriffe