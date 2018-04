Antisemitische Attacke: Kippa war Experiment

Berlin. Der wegen seiner Kippa in Berlin attackierte junge Mann ist nach eigenen Aussagen kein Jude. »Ich bin nicht jüdisch, ich bin Israeli, ich bin in Israel in einer arabischen Familie aufgewachsen«, sagte der 21jährige am Mittwoch abend der Deutschen Welle. Es sei ein Experiment gewesen, die traditionelle jüdische Kopfbedeckung zu tragen. Hintergrund war die Warnung eines Freundes, in Deutschland sei man nicht sicher, wenn man eine Kippa trage. Drei Männer hatten den 21jährigen am Mittwoch in Berlin attackiert. Er selbst hatte die Tat gefilmt und veröffentlicht (siehe jW vom Donnerstag). Die Polizei teilte mit, ein Tatverdächtiger habe sich am Donnerstag gestellt. (dpa/Reuters/jW)