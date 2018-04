Angriff auf ­minderjährige Geflüchtete

Kahla. Rechte Burschenschaftler haben in Thüringen vier minderjährige Geflüchtete attackiert und verfolgt. Bereits am vergangenen Sonnabend sei eine zunächst verbale Auseinandersetzung in Kahla eskaliert, wie die Jenaer Polizei am Donnerstag mitteilte. Demnach habe einer der Täter zwei der Jugendlichen aus Afghanistan am Kragen gepackt, woraufhin er von diesen geschlagen wurde. Aus einem nahe gelegenen Vereinsheim seien daraufhin weitere Burschenschaftler zur Verstärkung angerückt. Insgesamt sieben Männer hätten die vier Geflüchteten bis zu ihrer Unterkunft verfolgt und bedroht. Bei der Aufnahme der Personalien der Burschenschaftler seien die Polizisten vor Ort beleidigt worden, hieß es weiter. Einige gehören demnach der rechten Szene in Kahla an. Der Staatsschutz ermittelt. (AFP/jW)