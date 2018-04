Polen erinnert an Aufstand im Warschauer Ghetto

Warschau. Polen hat an den Beginn des Aufstands im Warschauer Ghetto vor 75 Jahren erinnert. »Es war ein Aufstand von Menschen, die ihre Würde bis zum Schluss behalten wollten«, sagte Präsident Andrzej Duda am Donnerstag bei der zentralen Gedenkfeier vor dem Ehrenmal für die Ghetto-Kämpfer in Warschau. An der Warschauer Zeremonie mit dem Motto »Die Erinnerung eint uns« nahm auch Israels Botschafterin Anna Azari teil. (dpa/jW)