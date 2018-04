Spitzentreffen von NATO und Russland

Baku. Bei einem der seltenen Spitzentreffen der Militärs von NATO und Russland haben beider Seiten in Baku in Aserbaidschan über Konfliktvermeidung gesprochen. Der US-General und NATO-Oberbefehlshaber Curtis Scaparrotti traf am Donnerstag erstmals mit Russlands Generalstabschef Waleri Gerassimow zusammen, wie russische Agenturen meldeten. Es sei um »vertrauensbildende Maßnahmen« gegangen, teilte Moskau mit. (dpa/jW)