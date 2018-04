Stuttgart. Für den Vizepräsidenten des Deutschen Tennis-Bundes, Dirk Hordorff, sind Davis Cup und Fed Cup »Weltmeisterschaften. So muss man es auch nennen. Dann wächst auch das Interesse.« Am Wochenende spielen die deutschen Fed-Cup-Damen in Stuttgart gegen Tschechien um den Finaleinzug.(dpa/jW)