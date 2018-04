Es gibt gleichere

Hamburg. Der Vorstand des HSV, Frank Wettstein, nimmt die neuesten Auslassungen des Mäzens Klaus-Michael Kühne gelassen. »Dass Herr Kühne dem HSV keinen Freibrief erteilt, ist aufgrund der sportlichen Leistungen (…) komplett nachvollziehbar«, sagte Wettstein am Mittwoch. Am Vorabend hatte der 80jährige Milliardär erklärt, vorerst keine weiteren Millionen an den wahrscheinlichen Absteiger zu überweisen: »Bezahlt wird erst, wenn die Rechnung stimmt. Und im Moment stimmt sie nicht.« Kühne sieht die Stadt Hamburg in der Pflicht. »Ich weiß, alle Vereine müssen gleich behandelt werden – aber es gibt auch gleichere.« (sid/jW)