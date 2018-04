Nachschlag: Promo für Petry

Frauke Petry auf einem AfD-Parteitag im April 2017. Damals war sie in den öffentlich-rechtlichen Medien noch omnipräsent. Der MDR sorgt jetzt dafür, dass die rechte Politikerin nach ihrem Austritt aus der AfD nicht in Vergessenheit gerät Foto: Wolfgang Rattay/REUTERS

Manche provozieren gern, um Aufmerksamkeit zu erregen. Mit der Frage »Darf man heute noch ›Neger‹ sagen?« bewarb der MDR eine Debatte über »politische Korrektheit« – und erntete heftige Kritik. Als Diskutanten waren neben der früheren AfD-Chefin Frauke Petry der rechtskonservative Fernsehmoderator Peter Hahne sowie die Linke-Landtagsabgeordnete Kerstin Köditz und der Politologe Robert Feustel geladen. Nachdem die beiden letztgenannten ihre Teilnahme abgesagt hatten, cancelte der Sender das Ganze kurz vor dem Start. Was beim MDR online aktuell zum Thema angeboten wird, ist ein Interview mit Petry, in dem sie über »Sprechverbote« klagt, offenbar aus Anlass der einstweiligen Verfügung gegen ihren Dresdner Exparteifreund Jens Maier nach seinem rassistischen Tweet über den Boris-Becker-Sohn Noah im Januar. Kostenlose Werbung für eine rechte Politikerin, die nach ihrem Austritt aus der AfD kaum noch in den Medien auftaucht, nachdem sie zuvor fast täglich in Presse, Funk und Fernsehen präsent gewesen war. (jf)