Führungswechsel bei Tengelmann

Düsseldorf. Der Bruder des seit dem 7. April in den Schweizer Alpen vermissten Tengelmann-Chefs Karl-Erivan Haub übernimmt die Führung der Handelsgruppe. Mit sofortiger Wirkung leite der 53jährige Christian Haub als alleiniger Geschäftsführer das Familienunternehmen, teilte Tengelmann am Mittwoch mit. Bislang hätten beide Brüder gemeinsam die Geschicke der Gruppe gelenkt, zu der unter anderem Beteiligungen an dem Textildiscounter Kik und auch die Baumarktkette Obi gehören. (Reuters/jW)