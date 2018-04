Rechte demonstrierten erneut in Cottbus

Cottbus. Am Sonnabend nachmittag folgten rund 1.500 Menschen in Cottbus dem Aufruf des rechten Vereins »Zukunft Heimat«. Demonstriert wurde gegen die Flüchtlingspolitik der Bundesregierung und für Grenzschließungen. Wie der Rundfunk Berlin-Brandenburg am selben Tag berichtete, kam es laut Polizeiangaben nur zu einem kurzen Zwischenfall. Eine Gegendemonstrantin soll sich mit einem Plakat der Demonstration genähert haben, wovon sich ein großer Teil der Kundgebungsteilnehmer provoziert gefühlt haben soll. Die Polizei stellte sich dazwischen, verletzt wurde niemand. Der Förderverein »Cottbusser Aufbruch« spendete für jeden Meter, den der Demonstrationszug der Rechten von »Zukunft Heimat« zurücklegte, Geld an ein Integrationsprojekt. (jW)