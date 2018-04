Vorläufige Tarifeinigung im öffentlichen Dienst

Potsdam. Bei den Tarifverhandlungen für den öffentlichen Dienst hat die Spitzenrunde aus Vertretern der Kapitalseite und der Gewerkschaften ein vorläufiges Ergebnis erzielt. Dies will die Deutsche Presseagentur am Dienstag in Potsdam erfahren haben. Details des Ergebnisses wurden bis Redaktionsschluss dieser Zeitung nicht bekannt. Die Einigung zeichnete sich bereits am Vormittag ab. Verdi-Chef Frank Bsirske sagte vor Beginn des entscheidenden, vorerst letzten Verhandlungstages, man sei »einer Einigung näher gekommen«. Einige Hürden waren im Laufe des Tages noch zu nehmen. Das Ergebnis sei »sehr komplex«, sagte Bsirske schon vor Beginn der letzten Runde. Die angedrohten Warnstreiks bleiben aus, falls die Gewerkschaftsgremien dem Ergebnis zustimmen. (dpa/jW)