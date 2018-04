Barcelona: Massenproteste für Freilassung

Barcelona. Hunderttausende Menschen haben von der Justiz in Spanien die Freilassung der inhaftierten Führungspersönlichkeiten der katalanischen Unabhängigkeitsbewegung gefordert. Bei der Kundgebung am Sonntag in Barcelona trugen die Demonstranten gelb-rot-gestreifte katalanische Fahnen sowie Plakate mit Aufschriften wie »Freiheit!« oder »Keine Geiseln mehr!« Die Guàrdia Urbana (Stadtpolizei) gab die Zahl der Teilnehmer auf Twitter mit rund 315.000 an. Den Inhaftierten werden unter anderem Rebellion, Untreue und umstürzlerisches Verhalten vorgeworfen. (dpa/jW)