JP Morgan sahnt ab

New York. Bei der US-Großbank JP Morgan klingelt die Kasse. Wie das größte an der Wall Street notierte Finanzinstitut am Freitag in New York mitteilte, stieg das Ergebnis im ersten Quartal um 35 Prozent auf 8,7 Milliarden Dollar. JP Morgan hat von der Änderung der Körperschaftssteuer profitiert, die zum Jahresbeginn von 35 Prozent auf 21 Prozent gesenkt wurde. Zudem hat die US-Notenbank den Leitzins angehoben. (Reuters/jW)