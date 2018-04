Kein Aussetzen der Lohnerhöhung bei Opel

Rüsselsheim. Nachdem der Opel-Mutterkonzern PSA in den letzten Wochen nach »Zugeständnissen« der dortigen Belegschaften mehrfach Investitionen in Fabriken außerhalb der BRD angekündigt hatte, spitzt sich nun der Konflikt bei den drei deutschen Werken zu. Opel-Chef Michael Lohscheller erklärte am Donnerstag in der Mitarbeiterzeitschrift, die Arbeitskosten senken und die nach dem Flächentarifvertrag im April anstehende Lohnerhöhung von 4,3 Prozent stunden zu wollen. Die IG Metall lehnte das kurz vor Beginn einer neuen Verhandlungsrunde mit dem Management am Freitag ab. (dpa/jW)