Tarifabschluss bei der Telekom

Berlin. Die Gewerkschaft Verdi und die Deutsche Telekom haben sich auf einen neuen Tarifvertrag für die bundesweit rund 62.000 Beschäftigten des Unternehmens geeinigt. Das teilte Verdi am Donnerstag nachmittag mit. Demnach erhalten die Mitarbeiter in den Entgeltgruppen 1 bis 5 ab dem 1. Mai 3,1 Prozent und ein Jahr später weitere 2,1 Prozent mehr Lohn. In den Entgeltgruppen 6 bis 10 beträgt die Gehaltssteigerung zu denselben Zeitpunkten 2,7 bzw. 2,1 Prozent. Azubis und dual Studierende bekommen 40 Euro und ab Mai 2019 weitere 30 Euro mehr im Monat. Betriebsbedingte Kündigungen sind bei der Telekom bis zum 31. Dezember 2020 ausgeschlossen. (jW)