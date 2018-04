Fulda. Polizisten haben einen 19jährigen Afghanen in Fulda erschossen. Der Mann soll die Beamten am frühen Freitag morgen mit Steinen beworfen und mit einem Schlagstock angegriffen haben, wie der zuständige Staatsanwalt mitteilte. Zuvor habe er in einer Bäckerei randaliert, hieß es. Die Hintergründe sind bislang noch ungeklärt. Der Mann wohnte in einer Flüchtlingsunterkunft unweit des Tatorts. (dpa/jW)