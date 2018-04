Bitte schriftlich

Berlin. DFB-Präsident Reinhard Grindel hat weitere Informationen von FIFA-Chef Gianni Infantino über das mysteriöse 25-Milliarden-Angebot für den Verkauf internationaler Wettbewerbe gefordert. Bevor die Eckdaten des Vorschlags nicht schriftlich vorlägen, sei es nicht sinnvoll, das Ansinnen zu kommentieren, sagte er am Mittwoch abend in Berlin. Infantino hatte den Mitgliedern des FIFA-Councils bei ihrem Treffen Mitte März in Bogotá eine Offerte von Investoren für die Klub-WM und die Nations League präsentiert. (dpa/jW)