Herzlicher Abschied

Madrid/München. Real Madrid hat nur mit größter Mühe zum achten Mal hintereinander das Halbfinale der Fußball-Champions-League erreicht. Die »Königlichen« unterlagen am Mittwoch im Viertelfinalrückspiel gegen Juventus Turin mit 1:3 und mussten lange zittern, ehe nach dem 3:0 im Hinspiel der Einzug in die Runde der letzten vier feststand. Das Weiterkommen sicherte Cristiano Ronaldo per Foulelfmeter erst in der siebten Minute der Nachspielzeit. Juves Torhüterlegende Gianluigi Buffon hatte zuvor die Rote Karte wegen Schiedsrichterbeleidigung gesehen (»Geh scheißen!«). Anschließend sorgte Buffon für eine neue Sternstunde der Unparteiischenbeschimpfung: »Ein menschliches Wesen würde nicht bei einer derartig umstrittenen Szene pfeifen, nach einem solchen Spiel, es sei denn, er trägt an der Stelle seines Herzens einen Mülleimer.«

Mit einem Kraftakt hat am Mittwoch auch der FC Bayern das Halbfinale erreicht. Den Münchnern reichte gegen den FC Sevilla ein 0:0, nachdem sie das Hinspiel mit 2:1 für sich entschieden hatten. (dpa/jW)