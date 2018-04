Alijew als Präsident in Aserbaidschan bestätigt

Baku. Bei der Präsidentenwahl in der Südkaukasusrepublik Aserbaidschan ist Staatschef Ilham Alijew für eine vierte Amtszeit bestätigt worden. Die Wahlleitung sprach ihm am Donnerstag rund 86 Prozent der Stimmen zu. Die Beteiligung wurde mit 74,3 Prozent der 5,3 Millionen Stimmberechtigten angegeben. Oppositionelle kündigten für Sonnabend Proteste in der Hauptstadt Baku an, die aber nicht genehmigt sind. (dpa/jW)