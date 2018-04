Israel gedenkt der Opfer des Holocaust

Tel Aviv. Israel hat am Donnerstag der sechs Millionen Juden gedacht, die während des Holocaust von den Faschisten und ihren Helfershelfern ermordet wurden. Am Vormittag heulten landesweit zwei Minuten lang die Sirenen. Fahrer stiegen aus ihren Autos, Fußgänger blieben stehen und verharrten in stillem Gedenken. Mehr als sieben Jahrzehnte nach Ende des Zweiten Weltkriegs wohnen in Israel nach Angaben des zuständigen Finanzministeriums noch rund 220.000 Überlebende des Holocaust. (dpa/jW)