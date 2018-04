Ukraine will aus GUS austreten

Kiew. Die Ukraine will aus den Strukturen der Gemeinschaft Unabhängiger Staaten (GUS) aussteigen. Auch die ukrainische GUS-Vertretung in Minsk (Belarus) solle geschlossen werden, kündigte Präsident Petro Poroschenko am Donnerstag bei einem Sicherheitsforum in Kiew an. Der Grund sei, dass die GUS die »russische Aggression« nicht verurteilt habe. Poroschenko forderte zudem, dass NATO und EU bald eine strategische Entscheidung treffen sollten, ob sie die Ukraine aufnehmen. 1991 hatte die Ukraine zusammen mit Belorussland und der Russischen Föderation die Organisation ehemaliger Sowjetrepubliken gegründet. (dpa/jW)