Schöner Schein

Für eine Verschärfung des Konflikts sorgte ein Vorgang im Januar. Medien berichteten über einen schmiedeeisernen Schriftzug, der mit den Worten »Bienvenue / Moin Moin / Stadthof« über dem Eingang des sanierten Stadthauses angebracht worden war. Die Gestaltung erinnere stark an das Schild über dem Eingang zum KZ Auschwitz mit den zynischen Worten »Arbeit macht frei«. Der Vorgang schlug international Wellen. So veröffentlichten auch das britische Architekturmagazin Dezeen und die Zeitung Guardian Beiträge über das Thema. Das trug dazu bei, dass sich Kulturbehörde und »Investor« endlich bewegten. Quantum ließ den Schriftzug entfernen, Kultursenator Carsten Brosda (SPD) lud rund 30 Vertreter von Initiativen zu einem runden Tisch ein, der am 22. Februar stattfand.

Die Gedenkstätte soll in eine Buchhandlung mit angeschlossenem Café integriert werden, für die die Eimsbütteler Buchhändlerin Stephanie Krawehl gewonnen wurde. Von den vorgesehenen 530 Quadratmetern fürs Gedenken blieben nur noch 70, dazu kommen 40 Quadratmeter für einen weiteren »Ort der Erinnerung« auf der sogenannten Seufzerbrücke – einem Gang, über den die Verhafteten mit Tritten und Schlägen von den Zellen zu den Verhören getrieben worden waren. »Ein Café, ein Buchladen und ein paar Tafeln an der Wand – das reicht nicht«, protestierte Cornelia Kerth, Bundesvorsitzende der Vereinigung der Verfolgten des Naziregimes – Bund der Antifaschistinnen und Antifaschisten (VVN-BdA), im Dezember gegenüber der Hamburger Morgenpost. »Ein solcher Ort darf nicht im Glitzerlicht einer mondänen Einkaufspassage verschwinden«, erklärte Norbert Hackbusch von der Linksfraktion im selben Monat gegenüber jW.

Lange berichtete die Lokalpresse nur Harmloses übers neue Flanierviertel. Erst Ende 2017 wurde ruchbar, was wenigen Hamburgern bis dahin klar war: Das noble Quartier mit dem Motto »Hommage ans Leben« war an einem Ort errichtet worden, an dem einst brutale Verbrechen begangen worden waren. Im Stadthaus war zur Nazizeit die Hamburger Gestapo-Zentrale untergebracht. Hier wurden Verfolgung und Deportation organisiert, in den Folterkellern Hunderte gequält, viele getötet oder in den Tod getrieben worden. Gegen diese Geschichtsvergessenheit hatte der »Förderkreis Gedenkstätte und Lernort Stadthaus«, der sich aus dem Kreis der Geschichtswerkstätten gegründet hatte, öffentlich protestiert. Später kam eine Initiative dazu, der sich rund 40 Organisationen und Prominente wie der Schauspieler Rolf Becker anschlossen. Ihre Kritik: Stadt und Quantum wollen sich ihrer Verpflichtung entziehen, an die Geschichte des Stadthauses angemessen zu erinnern.

Luxus ist Programm am Neuen Wall. Heller Granit soll in der teuersten Einkaufsstraße Hamburgs den Eindruck zeitloser Eleganz erwecken. Dafür haben die Anlieger vom Edeljuwelier Bulgari bis zu den »Stores« von Modemarken wie Armani oder Gucci einiges hingeblättert. Dass nichts den schönen Schein dieser Shoppingwelt für reiche Hanseaten trüben darf, liegt auf der Hand.

Hintergrund: Zentrale des Terrors

Als »Zentrale des Terrors« wird das Stadthaus in Hamburg in einer Publikation der KZ-Gedenkstätte Neuengamme bezeichnet. Dass sich in der Zeit des deutschen Faschismus in dem Gebäude die städtische Zentrale der Gestapo befand, wissen viele Hamburger aber nicht. Die Stadt hat wenig getan, um die Erinnerung an die Leiden der Opfer in diesem Gebäude wachzuhalten. Gewerkschafter mussten jahrelang kämpfen, bis Anfang der 80er Jahre zumindest eine Gedenktafel angebracht wurde.

Das Stadthaus ist ein durch Erweiterung des im 18. Jahrhundert erbauten Görtz-Palais’ entstandenes Ensemble zwischen Neuer Wall und Stadthausbrücke. Von 1933 bis zur Bombardierung im Juli 1943 waren hier alle Behörden konzentriert, die in der Hansestadt Verfolgung und Deportation organisierten – von Sozialdemokraten, Kommunisten, Juden, Roma und Sinti und anderen vom Regime Verfolgten. In den Folterkellern wurden Hunderte gequält, viele ermordet und in den Tod getrieben.

Schon in der Nacht auf den 6. März 1933, unmittelbar nach der Reichstagswahl, bei der die Nazis die Mehrheit errangen, wurden die Beamten der im Gebäude ansässigen Staatspolizei durch NSDAP-Mitglieder, SA- und SS-Angehörige ersetzt und das Stadthaus zum Hauptquartier gemacht. Im Dezember 1935 wurde es laut Wikipedia zum Gestapo-Hauptquartier erklärt. Zu den Opfern gehört der Sozialdemokrat und spätere Gründer der Hamburger Morgenpost, Heinrich Braune. Er wurde 1933 verhaftet und in den Keller des Stadthauses gebracht. »Dort gab es außer zwei Bänken nichts. Da musste man sich zum Schlafen auf den Boden legen«, berichtete er nach seiner Freilassung. Ein Gefangener nach dem anderen sei zum Verhör abgeholt worden und kam »ziemlich kaputtgeschlagen wieder ins Untergeschoss zurück«. Die Kommunistin Margarethe Hoefer berichtete, wie Gestapo-Leute sie auf eine Pritsche warfen und ihr Bein immer wieder auf die Eisenkante des Bettes schlugen. Als sie weiter schwieg, wurde die Tortur an den Folgetagen wiederholt.

Diese Vergangenheit ist bisher kaum ersichtlich: nur die erwähnte Gedenktafel am Eingang und drei im Gehweg vor dem Gebäude eingelassene Stolpersteine weisen darauf hin. Da wird unter anderem des Werftarbeiters Gustav Schönherr gedacht, der als eines der ersten Opfer im April 1933 aus dem Fenster zu Tode »gestürzt wurde«, an den Schiffszimmermann Carl Burmester, der in diesem Haus 1934 im Treppenhaus zu Tode »gestürzt wurde« und an den Verkäufer und Dekorateur Wilhelm Prull, der 1943 als Homosexueller von der Gestapo verhaftet, misshandelt und in den Tod getrieben wurde.(kst)