Die »Agenda« aus dem Mantel bürsten?

Peer Steinbrück bei der Präsentation seines neuen Buches am 8. März in Berlin Foto: Maurizio Gambarini/dpa

Der einstige SPD-Bundesfinanzminister und Kanzlerkandidat Peer Steinbrück hat seiner Partei empfohlen, sich die »Agenda 2010«, also die Hartz-Gesetze, »aus dem Mantel zu bürsten«. Steinbrück schreibt seinen Genossen »nach drei knackigen Wahlniederlagen« – die von 2013 geht auf sein Konto – ins Stammbuch, sie hätten es mit der »Deregulierung« etwas übertrieben. Am Freitag abend stellte der 71jährige auf der Leipziger Buchmesse sein neues Buch vor. Titel: »Das Elend der Sozialdemokratie«. Den Titel, so Steinbrück, habe er bei Ralf Dahrendorf »geklaut«, der vor gut 30 Jahren einen so überschriebenen Essay veröffentlicht hatte – und der letztlich die theoretische Blaupause für den »dritten Weg« von Gerhard Schröder und Anthony Blair in Richtung Privatisierung, Entstaatlichung und Sozialabbau lieferte.

Steinbrück, der heute nur noch Banker berät, warnte, seine Partei könnte dauerhaft bei Wahlergebnissen von 15 oder 16 Prozent landen und damit »den Charakter als Volkspartei« verlieren. Er sprach im Zusammenhang mit dem »Agenda«-Sozialkahlschlag von »erkennbaren Fehlern«, gab die Schuld aber auch den Medien und einem nicht näher charakterisierten »gesellschaftlichen Umfeld«, das den »kranken Mann« Deutschland seinerzeit zu diesem Kurs gedrängt habe. Der Mann, der diesen Kurs der SPD lange an führender Stelle mitbestimmt hat, meint nun, es müsse »selbstverständlich weiter um die Zähmung des Kapitalismus« gehen.

Seiner Partei warf er vor, sie sei alt und sehe auch so aus. Als angeblicher »Krankenwagen der Gesellschaft« verbreite sie Langeweile. An der aktuellen Lage sei sie zugleich »nicht schuldlos«, da sie, Überraschung, von »den letzten 19 Jahren 15 mitregiert« habe.

Zugleich befand Steinbrück, soziale Gerechtigkeit sei heute viel weniger ein Thema, für das sich die Bürger interessierten, als zum Beispiel »Law and order«. Der Kampf gegen Diskriminierung von Minderheiten sei richtig gewesen, doch müsse man im Blick haben, dass der traditionelle SPD-Wähler nun einmal kein »Weltbürger« sei. Die »SPD-Werte«, beteuerte der Politiker, seien ihm noch immer »heilig«. Welche das aber für ihn sind, ließ er offen.

Der Versuchung, Schuldige für das aktuelle Elend seiner Partei zu präsentieren, konnte er dann doch nicht widerstehen: Seinen Nachfolger im Amt des Exkanzlerkandidaten, Martin Schulz, habe mit seinen »politischen Manövern« nach der jüngsten Bundestagswahl die SPD in ein strategisches Dilemma »wie noch nie in ihrer Geschichte« gebracht. Der geübte Redner Steinbrück warf mit Phrasen wie »die SPD braucht mehr Zugluft und weniger Stallgeruch« und »Europa ist nicht das Problem, sondern die Lösung« nur so um sich. Angesichts dessen sind Zweifel angebracht, dass sich sein vom C.-H.-Beck-Verlag als »Agenda für die Sozialdemokratie des 21. Jahrhunderts« gepriesenes Werk als Programm für einen grundsätzlichen Richtungswechsel oder auch nur einen Linksschwenk seiner Partei eignet.