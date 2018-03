Nicht nur in Warnstreiks wie hier in Bremen fordern Industriearbeiter gute Arbeitsbedingungen ein, sondern auch vor Gericht Foto: Carmen Jaspersen/dpa

Streiten lohnt sich: Im letzten Jahr hat die IG Metall Suhl-Sonneberg in Prozessen etwa 450.000 Euro für ihre Mitglieder erwirkt. 432 Streitfälle schloss die Gewerkschaft 2017 ab, mehr als 200 neue begann sie. Mit welchen Fällen kamen die Kolleginnen und Kollegen zu Ihnen?

Grundsätzlich betreuen wir Arbeits- und Sozialrechtsfälle. Erstere betreffen Streitigkeiten mit dem Arbeitgeber, etwa über den Lohn, über Abmahnungen oder den Gesundheitsschutz im Betrieb. In den Sozialrechtsprozessen geht es hingegen um Dinge, die sich aus dem Arbeitsverhältnis ableiten – etwa wenn es Probleme mit dem Jobcenter, der Renten- oder Pflegeversicherung gibt. Noch vor zehn Jahren haben wir in deutlich mehr Sozial- als Arbeitsrechtsfällen Rechtsschutz gewährt, es ging dabei häufig um Hartz IV. Das Verhältnis hat sich völlig gedreht. Wir betreuen nun überwiegend Kolleginnen und Kollegen, die sich mit Zahlungsstreitigkeiten herumschlagen, etwa wenn der Arbeitgeber falsch abrechnet.

Dieser Wandel mag damit zu tun haben, dass sich die Situation auf dem Arbeitsmarkt geändert hat. Den Unternehmen fehlen Fachkräfte, das Argument der Chefs, »Wenn es dir nicht passt, stehen draußen 20 andere«, zieht also nicht mehr. Die Beschäftigten werden selbstbewusster und machen ihre Ansprüche gegenüber dem Arbeitgeber geltend. Diese Entwicklung beobachten wir auch in anderen Bezirken der IG Metall.

Ist es unter den Chefs so verbreitet, nicht ordentlich zu zahlen?

Arbeitgeber probieren immer wieder, bestimmte Lohnbestandteile einseitig umzuinterpretieren. Wenn dann von 100 Angestellten nur 50 dagegen vorgehen, hat das Unternehmen die Verschlechterung schon für die Hälfte durchgesetzt. Der Chef muss dann zwar einem Teil der Kollegen die vorenthaltenen Beträge nachzahlen. Doch außer den Gerichts- und Anwaltskosten, die er bei einer Niederlage tragen muss, gibt es für ihn keine Strafe. Das macht es für die Unternehmer attraktiv, Dinge einfach auszuprobieren. Dazu kommt auch, dass Anwälte den Unternehmen eher nicht zur Beilegung des Streits außerhalb eines Prozesses raten, sondern zum Konflikt – an dem sie verdienen.

Sie haben gerade von Verschlechterungen nicht für einzelne Beschäftigte, sondern für eine ganze Belegschaft gesprochen. Haben Sie in letzter Zeit einen solchen Fall erlebt?

Wir hatten im vergangenen Jahr ein sogenanntes Massenverfahren. In einem Betrieb mit 130 Beschäftigten erklärte der Chef plötzlich, dass nicht mehr 38 Stunden in der Woche gearbeitet werden soll, sondern 40, und zwar für denselben Lohn. Eine Unverschämtheit des Arbeitgebers. Schon die Heraufsetzung der Arbeitszeit kann nicht einseitig erfolgen, die zusätzlich geleisteten Stunden müssen zudem vergütet werden. In den Verfahren dazu haben wir erreicht, dass der Lohn für diese Zeit nachgezahlt wurde. Zähneknirschend musste der Arbeitgeber eingestehen, dass es so nicht geht.

Wie häufig begegnen Ihnen andere arbeitsrechtliche Fälle, etwa wenn es um Kündigungen geht?

Kündigungsstreitigkeiten gibt es, aber ihre Zahl hat deutlich abgenommen. Die Arbeitgeber kündigen nicht mehr so leichtfertig, da sie offene Stellen nicht so schnell neu besetzen können. Unliebsamen Beschäftigten wird deshalb eher mit Abmahnungen zugesetzt. Auch die Inanspruchnahme von Urlaub sorgt für Auseinandersetzungen. Die Chefs erklären etwa, dass sie den Urlaub nicht gewähren könnten, weil es an Fachkräften im Betrieb mangele.

Im vergangenen Jahr wurden wir oft wegen sogenannter Gesundheits- oder Anwesenheitsprämien angefragt: Die Unternehmen loben Prämien für Kolleginnen und Kollegen aus, die nie oder nur selten arbeitsunfähig sind; wer ausfällt, erhält das Geld nicht. Das ist rechtswidrig, zudem ist es betriebspolitischer Unsinn, denn es bringt die Beschäftigten dazu, sich krank ins Unternehmen zu schleppen und womöglich noch andere anzustecken. Wir konnten erreichen, dass die Unternehmen allen Beschäftigten, auch denen, die erkrankt waren, die Prämie zahlen mussten.

Was war Ihr größter Erfolg?

Besonders erfolgreich war die Klage eines Kollegen, der eine Erwerbsminderungsrente wegen körperlicher Einschränkungen beantragt hatte. Die wollte ihm die Rentenversicherung nicht gewähren. Doch vor Gericht konnte er sich durchsetzen – und jetzt werden ihm fast 37.000 Euro nachgezahlt.