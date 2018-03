Mit gleicher Münze

Die Ukraine-Krise 2014 brachte die Wende. Seither hat Moskau seine Bemühungen um eine Partnerschaft mit dem Westen eingestellt. Mit der Übernahme der Krim verschaffte sich Russland den strategisch wichtigen Zugang zum Mittelmeer (russische Militärs bei einer Parade am Schwarzmeerhafen von Sewastopol, 26. Juli 2017) Foto: Pavel Rebrov/Reuters

In diesen Tagen erscheint im Kölner Papy-Rossa-Verlag von Jörg Kronauer das Buch: »Meinst du, die Russen wollen Krieg?« Wir veröffentlichen daraus vorab und gekürzt das letzte Kapitel, in dem sich der Autor mit den Änderungen der russischen Außenpolitik seit den vom Westen unterstützten Maidan-Protesten in der Ukraine und dem darauf folgenden Sturz der Kiewer Regierung von Wiktor Janukowitsch im Frühjahr 2014 beschäftigt. (jW)

Der Umsturz in Kiew Ende Februar 2014 ist für Russland ein schwerer Schlag gewesen, und das in mehrfacher Hinsicht. Wirtschaftlich war das Land mit der Ukraine noch aus den Zeiten der Sowjetunion überaus eng verflochten; die Assoziierung mit der EU würde, das schien unvermeidbar, zu gravierenden ökonomischen Nachteilen führen. Darüber hinaus war Kiews Integration in die Eurasische Wirtschaftsunion nun gänzlich ausgeschlossen, was dem Integrationsprojekt einen Dämpfer versetzte. Experten hatten die kritische Größe der Wirtschaftsunion auf eine Zahl von 200 Millionen Einwohnern in den Mitgliedsstaaten geschätzt, was ohne die Ukraine kaum zu erreichen war. Politisch musste Moskau zudem damit rechnen, dass der Westen nun im Nachbarland ganz nach Belieben schaltete und waltete. Das war nicht zuletzt militärstrategisch fatal: Im Falle eines ukrainischen NATO-Beitritts galt Russland als kaum mehr zu verteidigen. Insofern war alles zu tun, um wenigstens die Aufnahme der Ukraine in das westliche Kriegsbündnis zu verhindern. Strategisch ist es dabei für Moskau durchaus günstig gewesen, dass ostukrainische Aktivisten im Bestreben, sich von dem nun einseitig westorientierten Kiew zu trennen, am 7. April 2014 die »Volksrepublik Donezk« und am 28. April die »Volksrepublik Lugansk« ausriefen: Das schwächte die Ukraine und ließ – wegen des absehbar anhaltenden Konflikts – ihre Einbindung in die NATO unwahrscheinlicher werden. Dass Moskau beiden »Volksrepubliken«, wenngleich es ihnen die staatliche Anerkennung verweigerte, auf die eine oder andere Weise unter die Arme griff – und dies auch im eskalierenden Bürgerkrieg –, lag deshalb auf der Hand.

Parallel führte Moskau mit der Übernahme der Krim seinen ersten großen Gegenschlag durch. Am 16. März 2014 sprach sich die Bevölkerung der Halbinsel in einem Referendum mit offiziell 96,7 Prozent für den Beitritt zur Russischen Föderation aus. Am 18. März unterzeichneten Vertreter der Krim-Regierung und der russische Präsident Putin ein Abkommen darüber. Am 20. März wurde es vom Parlament in Moskau ratifiziert: Die Krim war russisch geworden. Zuvor hatte Moskau unterstützend eingegriffen, wenngleich auch die entschiedensten Gegner der Krim-Abspaltung nicht bezweifeln, dass es in der Bevölkerung eine klare Mehrheit für den Beitritt zur Russischen Föderation gab. Ganz abgesehen davon aber hatten die russischen Maßnahmen sehr weitreichende Folgen: Sie bedeuteten einen harten Bruch in den Beziehungen zum Westen. Machtpolitisch knüpfte die russische Regierung daran an, was sie 2008 mit der Anerkennung Abchasiens und Südossetiens – gleichsam als warnendes Beispiel – erstmals getan hatte: Sie nahm es sich heraus, Grenzen zu verändern – genau das also zu tun, was sich die westlichen Mächte bis dahin vorbehalten hatten; man denke etwa an die Abspaltung des Kosovo durch NATO und EU. Moskau begab sich also auf Augenhöhe mit Berlin und Washington. Nebenbei – wie auch immer man die Übernahme der Krim durch Russland völkerrechtlich beurteilt: Moskau hat, bevor es die Halbinsel der Ukraine abnahm, Kiew nicht mit Bomberstaffeln angegriffen, wie die NATO es mit Belgrad getan hatte.

Geostrategisch war der territoriale Zugewinn für Russland sehr bedeutsam. Der Flottenstützpunkt in Sewastopol auf der Krim war, das hatte bereits Zbigniew Brzezinski 1997 konstatiert, der notwendige »Ausgangspunkt für die Projektion russischer Marinemacht in die Mittelmeerregion«.¹ Das Mittelmeer aber spiele »in der russischen Außenpolitik eine große Rolle«, stellte im Februar 2014 der deutsche Marinespezialist und Kapitän zur See a. D. Klaus Mommsen fest: »Die Russen wollen dieses Gebiet nicht der US-amerikanischen Navy überlassen«.² Als »Sprungbrett in Richtung Süden, also hin zum Mittelmeer und Nahen Osten«, benötigten sie dabei tatsächlich die Krim – denn diese habe »eine für das Schwarzmeer beherrschende strategische Position«. Der russische Marinestützpunkt Noworossijsk nördlich von Sotschi könne keinen Ersatz bieten, denn er sei viel »zu klein« – und vor allem habe er »keine schützenden Buchten«, erläuterte Mommsen, weshalb »Schiffe, die dort anliegen, ... bei ungünstigem Wind durch die anschlagenden Wellen beschädigt« werden könnten. Mit der Eingliederung der Krim hat sich Moskau also nicht zuletzt die Option gesichert, eine eigenständige Machtpolitik im Mittelmeerraum verfolgen zu können.

Der russische Gegenschlag gegen die Offensive des Westens in der Ukraine ist nicht auf die Unterstützung der ostukrainischen Sezession und die Übernahme der Krim beschränkt geblieben. Moskau hat sich – vom Westen mit dem Umsturz in Kiew in grundlegenden Interessen attackiert und damit zugleich der lange gehegten Hoffnung auf gedeihliche Zusammenarbeit beraubt – bemüht, auch auf anderen Feldern machtpolitisch mit den Ländern der EU und mit den Vereinigten Staaten gleichzuziehen. Das heißt: sich derselben Machtmittel und -praktiken zu bedienen wie Brüssel und Washington.

BRD kein »anderer Westen« mehr

Dies galt – und gilt – beispielsweise für die Option, staatliche Auslandsmedien im Sinne eigener Interessen einzusetzen. Die westlichen Mächte haben dies ihrerseits immer wieder getan. Das vielleicht prominenteste Beispiel ist Radio Free Europe/Radio Liberty, ein Sender, der in der Ära des Kalten Kriegs als antikommunistisches Kampfinstrument mit engen Kontakten ins Geheimdienstmilieu bekannt war. Auch in den Jahren seit dem Ende des Kalten Kriegs vertreten staatsfinanzierte Auslandsmedien letzten Endes die Interessen des Staats, der sie bezahlt; das tun, wenngleich man die Mehrzahl von ihnen nicht mit Radio Free Europe/Radio Liberty auf eine Stufe stellen muss, etwa der offizielle US-Auslandssender Voice of America, der vom französischen Außenministerium finanzierte Sender Radio France Internationale oder die staatsfinanzierte Deutsche Welle. Erkennen kann man das beispielsweise an der Berichterstattung über die prowestliche Opposition in Russland, etwa an der sympathisierenden Aufmerksamkeit für Personen wie Alexej Nawalny, der mit rassistischen Äußerungen und mit Kontakten zur extremen Rechten aufgefallen ist.

Russlands Auslandssender ist zunächst die 1993 aus Radio Moskau hervorgegangene Stimme Russlands gewesen. Als staatliches Medium ist sie in Moskaus offizielle auswärtige Kulturpolitik eingebunden gewesen, deren Ziel es war – so die Formulierung der Neukonzeption aus dem Jahr 2001 –, zu einer »würdigen, … angemessenen« Stellung des Landes in der internationalen Politik und zur Schaffung eines »positiven und objektiven Bildes Russlands in der Welt« beizutragen. Insbesondere solle sie, hieß es, die Schaffung »neuer Trennlinien zwischen Völkern und Staaten verhindern und antirussische Stereotypen neutralisieren«.³ Diese Zielsetzung unterscheidet sich kaum von derjenigen etwa der auswärtigen Kulturpolitik Deutschlands. Diese solle, so heißt es in einer Veröffentlichung des Außenministeriums vom September 2011, im Ausland »ein positives und wirklichkeitsgetreues Deutschlandbild« vermitteln und darüber hinaus »einen substantiellen Beitrag dazu leisten«, den deutschen »Einfluss in der Welt zu sichern«.⁴

Inhaltlich habe die Stimme Russlands in den 1990er und 2000er Jahren zum einen für Handel und Investitionen in Russland, zum anderen um »mehr Verständnis für die Sichtweise der russischen Regierung« geworben, konstatierte 2016 der stellvertretende Vorsitzende des Osteuropa-Zen­trums Berlin, Dmitri Stratievski.⁵ »Der Tenor der Sendungen war Deutschland gegenüber überwiegend positiv«, fuhr Stratievski fort; eine »klare Positionierung für die eine oder andere Partei« habe es nicht gegeben. Man habe lediglich einen »angeblich ›eigenen deutschen‹ (eben auch überaus amerikaskeptischen) Weg in der Weltpolitik« befürwortet und exemplarisch »die Nichtbeteiligung der Bundesrepublik am Irak-Krieg« gepriesen. Das entsprach der damaligen russischen Außenpolitik, die nach dem Scheitern der Bemühungen um Kooperation mit den USA auf ein Bündnis mit Deutschland und der EU abzielte.

Eine Kursänderung brachten dann die zunehmenden Spannungen auch im Verhältnis zu Deutschland, vor allem aber die offene deutsche Unterstützung für die Maidan-Proteste ab November 2013 und für den Umsturz in Kiew. In der russischen Staatsspitze sei mit Blick auf den eskalierenden Konflikt der »Unmut« über ihre »beschränkten Möglichkeiten, die eigene Position zu verbreiten« und »moskaukritischen Stimmen entgegenzuwirken«, gewachsen, berichtet Stratievski. Im Dezember 2013 habe Putin dann die Initiative ergriffen und eine umfassende Umstrukturierung der staatlichen Medien eingeleitet. Zunächst wurde die Stimme Russlands mit der Nachrichtenagentur RIA Nowosti am 9. Dezember 2013 zu Rossija Sewodnja (Russia Today) verschmolzen, in die auch der 2005 gegründete Fernsehsender RT sowie die 2012 in Berlin gegründete TV-Agentur Ruptly einbezogen wurden. Am 10. November 2014 ging das von Rossija Sewodnja gegründete Nachrichtenportal Sputnik online, dessen Meldungen Ende 2017 in mehr als 30 Sprachen zu lesen waren. Bereits am 7. November 2014 hatte in Berlin RT Deutsch den Betrieb aufgenommen.

Über die inhaltliche Orientierung urteilt Stratievski, »anstatt einer Defensivstrategie« werde nun »eine Offensive praktiziert«: »Spätestens seit Anfang 2014 ist Berlin für den Kreml kein ›anderer Westen‹ mehr, mit dem man verlässlich kooperiert und wo man eher Gehör findet als in Washington.« Deutschland sei nach seiner Offensive im Ukraine-Konflikt für Moskau vielmehr »ein Objekt im Propagandakrieg« geworden.

Auslandspropaganda

Dabei haben die russischen Auslandsmedien – wie die russische Außenpolitik insgesamt – in ihren Zielländern inzwischen das gesamte politische Spektrum derer im Blick, die zur Kooperation mit Moskau bereit sind. Das unterscheidet sie nicht prinzipiell etwa von der deutschen Politik und von deutschen Medien, die, wie das ZDF, im Verlauf der Maidan-Proteste Neonazis mit SS-Runen am Stahlhelm neben liberalen Bürgerrechtlern als »Freiheitskämpfer« porträtierten, weil es gegen Russland ging, oder die, wie etwa die Deutsche Welle, den Nationalbolschewisten Eduard Limonow in sympathisierenden Berichten immer wieder in eine Reihe mit Liberalen wie Boris Nemzow oder Ilja Jaschin stellten, sofern er mit seinen Anhängern nur brav gegen Putin demonstrierte. Wen Moskau im Visier hat, kann man exemplarisch an den Interviewpartnern von RT Deutsch oder an den Studiogästen der RT Deutsch-Sendung »Der fehlende Part« ablesen. Stargast bei RT Deutsch am 20. September 2017: Außenminister Sigmar Gabriel, der aus russischer Sicht für diejenige Strömung in der SPD steht, die seit den 1960er Jahren für die neue Ostpolitik eintrat und die sich unter Kanzler Gerhard Schröder für eine gewisse Kooperation mit Moskau öffnete. Diese Strömung repräsentiert auch – jenseits der Parteipolitik – der ehemalige deutsche Diplomat und Botschafter a. D. Frank Elbe, der am 30. März 2017 bei »Der fehlende Part« auftrat. Die Sendung hat zuweilen Personen mit linkem Hintergrund zu Gast, die sich dem neuen Kalten Krieg der westlichen Mächte gegen Moskau verweigern, daneben aber immer wieder auch Ultrarechte, die Russland als Gegenbild zum »liberalen Westen« verehren. »Der fehlende Part« bot AfD-Politikern wie Frauke Petry (27. Mai 2016) ebenso Raum wie prominenten Führungsfiguren der nicht parteigebundenen extremen Rechten, etwa Götz Kubitschek (27. Juli 2017), Gründer des jungkonservativen Think-Tanks »Institut für Staatspolitik«, oder Martin Sellner (8. September 2017), vielleicht bekanntester Vertreter der neofaschistischen »Identitären Bewegung«.

Im Bemühen, möglichst alle politischen Gruppen an sich zu binden, die für russische Belange offenen sind, hat Moskau 2014 auch begonnen, jenseits seiner Auslandsmedien Kontakte nach rechtsaußen aufzunehmen. Das waren keine exklusiven Kontakte. Russland hat nie aufgehört, sich um Beziehungen etwa auch zu Sozialdemokraten zu bemühen oder zu Linken, die dem neuen Kalten Krieg eine Absage erteilen wollten. Und auch mit seinen Annäherungen an die äußerste Rechte hat Moskau lediglich begonnen, das Beispiel der westlichen, auch der deutschen Politik nachzuahmen oder, anders ausgedrückt, sich Waffengleichheit zu verschaffen: Seit die Konrad Adenauer-Stiftung im Februar 2012 erstmals die faschistische Partei »Swoboda« in ihre ukrainische Vorfeldarbeit einbezog und im ersten Halbjahr 2013 zahlreiche westliche Botschafter in Kiew, auch der deutsche, Swoboda-Vertreter empfingen, ist klar gewesen, dass die Mächte Europas und Nordamerikas bereit waren, im Kampf gegen Russland sogar auf Anhänger ehemaliger Nazikollaborateure zurückzugreifen. Im September 2014 lud nun ihrerseits die russische Botschaft in Berlin den heutigen Co-Vorsitzenden der AfD, Alexander Gauland, zum Gespräch. Ende November 2014 diskutierten der damalige AfD-Bundesgeschäftsführer Georg Pazderski und AfD-Pressesprecher Christian Lüth mit russischen Diplomaten. Die Beziehungen zur AfD hat Moskau weiter ausgebaut. Und auch in anderen Staaten ging es nicht anders vor: In Österreich intensivierte es die Kontakte zur FPÖ, in Frankreich zum Front National, in den USA zu Kreisen um Donald Trump.

Ebenfalls eine Art Kopie deutscher Politpraktiken ist der »Fall Lisa« gewesen. Dabei ging es um eine 13jährige Russlanddeutsche aus Berlin-Marzahn, die am 11. Januar 2016 auf dem Schulweg verschwand und von ihren Eltern als vermisst gemeldet wurde, bis sie am folgenden Tag wieder auftauchte. Sie hatte die Nacht bei einem Freund verbracht. Grund dafür waren innerfamiliäre Spannungen. Zum »Fall« wurde die Geschichte erst, als einige extrem rechte Russlanddeutsche öffentlich behaupteten, die Jugendliche sei von »Südländern« missbraucht worden. Das trieb rechte Russlanddeutsche und an ihrer Seite auch andere Rassisten bis hin zur NPD zu Demonstrationen auf die Straße. Bemerkenswert war insbesondere, dass zunächst russische Medien, dann sogar der russische Außenminister Sergej Lawrow mit einer öffentlichen Stellungnahme zu dem »Fall« die Proteste befeuerten. Berlin prangerte die russische Einmischung an – der Sache nach zu Recht, denn Einmischung in innere Angelegenheiten anderer Länder verstößt in der internationalen Politik gegen den guten Ton. Nur: Wie war das, als auf dem Kiewer Maidan die Proteste tobten und auch deutsche Experten einräumten, gut ein Drittel der Demonstranten stehe der faschistischen Partei »Swoboda« zumindest nahe oder sei gar für sie aktiv? Damals waren nicht nur zahllose anfeuernde Stellungnahmen deutscher Politiker zu hören; Außenminister Guido Westerwelle nutzte einen Aufenthalt in Kiew am 4. Dezember 2013 sogar, um sich in einem Akt demonstrativer Sympathiebekundung persönlich in die Menge auf dem Maidan zwischen Liberale und Faschisten zu mischen. Lawrow blieb mit seiner Verbalintervention zugunsten des rassistischen Mobs immer noch unterhalb des von Westerwelle gewählten Eskalationsniveaus.

Rückkehr zur Weltpolitik

Moskau ist daran gegangen, sich seine frühere Stellung in der Weltpolitik, die es zu sowjetischen Zeiten innehatte, zumindest zum Teil wieder zu erkämpfen. Das geht auf Kosten der Dominanz des Westens und wird dort ebenfalls als Kampfansage interpretiert. Der erste große Durchbruch gelang Russland in Syrien – dort, wo es bereits 2013 als Mittler Fuß zu fassen begonnen hatte. Nach umfassenden Vorbereitungen startete die russische Luftwaffe am 30. September 2015 auf Bitten der syrischen Regierung erste Angriffe auf Stellungen meist dschihadistischer Milizen, die auf dem syrischen Schlachtfeld gegen die Regierung von Baschar Al-Assad kämpften. Im weiteren Verlauf des Krieges gelang es den russischen Streitkräften gemeinsam mit syrischen und iranischen Truppen sowie mit verschiedenen Iran nahestehenden Milizen, etwa der libanesischen Hisbollah, die Aufständischen weitgehend niederzuringen. Vielleicht entscheidend war der Sieg in der Schlacht um Aleppo im Dezember 2016, den Russland und seine Verbündeten nach mehreren Monaten schwerer, blutiger Kämpfe erzielen konnten. Im Januar 2017 organisierte Moskau dann in der kasachischen Hauptstadt Astana die ersten Waffenstillstandsgespräche, an denen Iran und die Türkei teilnahmen, bei denen die Vereinigten Staaten hingegen nur mit einem Beobachter und die EU überhaupt nicht vertreten waren. Als Putin am 21. November 2017 Baschar Al-Assad in Sotschi empfing, konnte er verkünden, die syrische Regierung nähere sich dem »unvermeidlichen Sieg«.

Parallel ist es Russland gelungen, seine Positionen in Nordafrika sowie im Nahen und Mittleren Osten wieder auszubauen. Ein Beispiel ist Libyen. Dort hat Moskau auf eine Kooperation mit dem General Khalifa Haftar gesetzt, der im Mai 2014 den Kampf gegen mit Al-Qaida verbündete Dschihadisten in Benghazi aufgenommen hatte und bald zum stärksten Warlord in Libyens Osten wurde. Ende Juni 2016 reiste Haftar erstmals nach Moskau, um über militärische Unterstützung zu verhandeln; im Januar 2017 wurde er demonstrativ auf dem im Mittelmeer kreuzenden russischen Flugzeugträger »Admiral Kusnezow« empfangen, von wo aus er per Videokonferenz Gespräche mit dem russischen Verteidigungsminister Sergej Schoigu führte. Haftar wird auch von Ägypten unterstützt, mit dem Russland ebenfalls immer enger kooperiert. Putin leitete eine intensivere Zusammenarbeit schon im Februar 2015 bei einem Besuch in Kairo ein. Dabei beschränkte sich die Kooperation nicht auf Wirtschaftsprojekte wie den Bau eines russischen Kernkraftwerks in Ägypten. 2016 wurden auch Gespräche über die Nutzung ägyptischer Militärbasen durch die russischen Streitkräfte geführt, worauf sich beide Seiten im November 2017 vorläufig einigten.⁶ Ohnehin hat sich Russland neben seiner Marinebasis im syrischen Tartus auch einen festen Luftwaffenstützpunkt im syrischen Hmeimim gesichert. Damit dehnt es seine Militärpräsenz am östlichen Mittelmeer immer weiter aus. Bereits Anfang 2013 hatte die russische Marine begonnen, ein ständiges Mittelmeergeschwader aufzustellen; Anfang 2014 hielt sie gemeinsam mit der chinesischen Marine erste gemeinsame Militärübungen im Mittelmeer ab. Im Mai 2015 folgte ein größeres gemeinsames Manöver. Kurz zuvor, im Februar 2015, war es Russland gelungen, mit der Regierung des EU-Mitglieds Zypern eine Übereinkunft zu schließen, die seinen Kriegsschiffen Zugang zu zypriotischen Häfen sichert. Das östliche Mittelmeer sei »wieder ein umstrittener Raum«, urteilten NATO-Kreise im Oktober 2015; eine Entscheidung wie diejenige aus dem Jahr 2011, einen Krieg gegen Libyen zu führen, könne man heute wohl nicht mehr so bedenkenlos fällen wie damals.⁷

Wachsender Einfluss

Selbst in Afghanistan gewinnt Russland neuen Einfluss. Kabul erhielt bereits im Juni 2012, nachdem sich die Beziehungen zu den westlichen Mächten immer weiter verschlechtert hatten, den Beobachterstatus bei der Shanghai Cooperation Organization (SCO). Eine deutliche Annäherung an Moskau. Ende März 2014 folgte ein Paukenschlag: Der scheidende afghanische Präsident Hamid Karsai erklärte, er respektiere »den freien Willen der Bevölkerung der Krim«, und erkannte – trotz massiven Drucks der NATO-Staaten – das Krim-Referendum über den Beitritt zur Russischen Föderation an. Weshalb? Der Grund dafür sei seine »Erfahrung mit der Zusammenarbeit mit westlichen Regierungen« gewesen, erläuterte er später.⁸ Im Juli 2015 einigten sich sein Nachfolger Aschraf Ghani und Russlands Präsident Putin auf eine engere Antiterrorkooperation; im Februar 2016 berichteten Nachrichtenagenturen, Russland habe den afghanischen Streitkräften 10.000 Sturmgewehre und Munition zur Verfügung gestellt. Im Mai 2016 vermeldete schließlich der afghanische Nachrichtensender Ariana eine neue Vereinbarung zwischen Afghanistan und Russland in Sachen Militärkooperation.

Moskau hat, wie es der russische Außenpolitikexperte Fjodor Lukjanow im Februar 2016 schrieb, die Phase der Bemühungen um eine »Partnerschaft« mit dem Westen beendet.⁹ Eine punktuelle Kooperation – dort, wo sie russischen Interessen entspricht – schließt das nicht aus. Doch gibt es für die russische Staatsspitze keinen Grund mehr, die westlichen Attacken, die westliche Einmischung nicht mit gleicher Münze heimzuzahlen. Einen Ausweg böte wohl einzig und allein eine gemeinsame Abrüstung, und zwar nicht nur auf militärischer, sondern auch auf politischer Ebene. Abrüstung besteht freilich nicht darin, dem Gegner Waffen aus der Hand zu schießen, sondern darin, auf beiden Seiten gleichzeitig die Waffen einzustampfen. Daran jedoch besteht bei den westlichen Mächten, die sich – bei allen Unterschieden zwischen den USA, Deutschland und der EU – ihren »Platz an der Sonne« sichern wollen, kein Interesse, oder genauer: nicht bei ihren herrschenden Kreisen.

Anmerkungen

1 Zbigniew Brzezinski: The Grand Chessboard. American Primacy and Its Geostrategic Imperatives. New York 1997. S. 93

2 Marineexperte: Krim ist Russlands »Sprungbrett ins Mittelmeer«, www.dw.de, 27.2.2014

3 Zitiert nach: Bälz, Ottilie: Ein weltweites Bild verändern. Die Auswärtige Kulturpolitik der Russischen Föderation. In: Maaß, Kurt-Jürgen (Hg.): Kultur- und Außenpolitik. Baden-Baden 2009, S. 411-422, hier S. 412

4 Auswärtiges Amt: Auswärtige Kultur- und Bildungspolitik in Zeiten der Globalisierung – Partner gewinnen, Werte vermitteln, Interessen vertreten. Berlin, September 2011

5 Stratievski, Dmitri: Die Wirkung der Staatsmedien Russlands in Deutschland: Genese, Ziele, Einflussmöglichkeiten. In: Russland-Analysen Nr. 317, 3.6.2016, S. 13-16, hier S. 14

6 Kirkpatrick, David D.: In Snub to U. S., Russia and Egypt Move Toward Deal on Air Bases, New York Times, 30.11.2017

7 Jones, Sam: Russia’s Syria strategy poses challenge to NATO in Mediterranean, Financial Times, 21.10.2015

8 Zitiert nach: Brattvoll, Joakim: Is Russia Back in Afghanistan? Peace Research Institute Oslo: PRIO Policy Brief 4/2016, S. 4

9 Lukjanow, Fjodor: Russland und die EU: Partnerschaft nein, Kooperation ja, in: Russia Beyond, http://de.rbth.com, 2.2.2016