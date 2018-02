Breitseite der Querfront! Gedicht zeigen

Rechts außen der gärige Haufen 1

zog ins Gauland dem Tod entgegen,

der ihn anschmierte und total assimilierte.

*

War schon immer ein Scherzkeks,

der greise Rocker. – »Sachte, Russen!«

beschwichtigte ich unstetere Waffenbrüder.

*

»Sture Sachsen rechts außen, Sense

rauscht nach links innen weg.« Die Stars

scheuen Rutschnässe, so sehr sie auch flutschen.

*

Nach rechts buckeln und schnuckeln,

nach links treten, notfalls mit Raketen,

Rosenkranzbeten und Austrompeten.

Der Bundestag ist die Querfront,

jede Regierung ist eine Querfront

gegen Werktätige aller Couleur. 2

Eine Breitseite gilt jeder Koalition

von administrativem Abschaum.

*

Linksinnen biegt Rechtsaußen die Kante bei;

ist das Regime barsch, sind Mischgräber angesagt.

Sandra Maischberger aus sicherem Grab erbrach emsig.

*

Schaut Essern aufs Maul, esst Ursachen;

bedauert, dass sich Lenins Kinn nassscheuert. 3

Fähige Gauner sinnen link, geben Gagen für Haie.

*

Ehe ich, arg vom Wahn geneckt,

in die Linnen sink, reicht mir bitte 4

meine allabendlichen sechs Austern.

1 Erst kommt die Moral … dann kommen die Fische und Meeresfrüchte dran, so fordert es das Anagramm.

2 »Demokratie heißt, dass man zwischen verschiedenen Regierungsprogrammen wählen kann«, definierte Sahra Wagenknecht in der Talkshow »Maischberger’s stundenlanger Sekundenschlaf« am 31.1.2018 vor sich hin. Grundbedingung jeder Demokratie ist jedoch, dass man entscheiden kann, ob man regiert werden möchte, oder nicht. Wenn man sich, wie ich, dagegen entscheidet, sollte man bedenken, dass auch böse Menschen ficken, irgendwie ihre Lebensfreude finden. Das ist nicht nur ein Problem der sogenannten sozialen Medien. – Rechtsaußen und Linksinnen sind nur parlamentarische Endpunkte der Querfront zur Sicherung des Privateigentums an Produktions- und Kommunikationsmitteln, Grund und Boden, Zahlungsmitteln, Waffen und Rauschdrogen. Von den sogenannten Volksparteien ganz zu schweigen …

3 Jeder Vorsitzende führt sich ad absurdum, Lenin voran.

4 … fortgeschrittenem Alter und animistischer Grundgesinnung gemäß …