Rotlicht: Rüstungsexporte

Auch schon als niedersächsischer Ministerpräsident ein Freund der Kriegsindustrie: Sigmar Gabriel (SPD), hier zusammen mit dem damaligen Rheinmetall-Vorstand Gert Winkler vor einem »Leopard«-Panzer am 7.11.2002 Foto: Rainer Jensen/dpa

Man darf lachen: »Wir schränken die Rüstungsexporte weiter ein« – so steht es doch tatsächlich im Ergebnispapier der Sondierungsgespräche von CDU/CSU und SPD. Was für ein Satz. Die deutschen Rüstungsexporte schwankten um das Jahr 2000 um einen Wert von rund drei Milliarden Euro. Dann kam »Rot-Grün«, erhöhte die Exportgenehmigungen im Jahr 2003 auf ein Volumen von fast fünf Milliarden Euro, und das war in etwa die Summe, um die die Ausfuhr von Kriegsgerät im folgenden Jahrzehnt oszillierte. Bis schließlich die zweite große Koalition regierte und der damalige Wirtschaftsminister Sigmar Gabriel (SPD) ankündigte, die Rüstungsexporte zu senken: Seit 2015 pendeln sie nun um einen Wert von sieben Milliarden Euro – mal drüber wie 2015 (7,85 Milliarden Euro), mal drunter wie 2017 (6,24 Milliarden Euro). Die jetzt angedrohte weitere Einschränkung könnte die Ausfuhr also wohl leicht auf Jahresbeträge um die neun Milliarden Euro katapultieren.

Dass die Rüstungsexporte bei allen Schwankungen, die sich oft aus der unregelmäßigen Genehmigung besonders teurer Einzelausfuhren wie etwa Fregatten ergeben, langfristig steigen, ist kein Zufall und ergibt sich nicht aus Willensentscheidungen eines Wirtschafts- oder Außenministers. Der Export von Kriegsgerät ist in vielen Fällen eine abgeleitete Funktion der Außenpolitik eines Staates. Wer danach strebt, Weltpolitik zu treiben, muss über die entsprechenden Machtmittel verfügen. Deshalb predigen Politiker aller Regierungsparteien in der BRD seit Jahren Aufrüstung. Wer nicht von anderen Staaten abhängig sein will, muss unabhängig aufrüsten können, also eine möglichst breite eigene Rüstungsindustrie besitzen. In gewissem Maß ist Unabhängigkeit beim derzeitigen Stand der Verflechtung der Weltwirtschaft illusorisch. Dass sie aber dennoch immer wieder ein wichtiges Ziel ist, zeigt die Tatsache, dass das künftige Sturmgewehr der Bundeswehr, der G36-Nachfolger, nach dem Willen Berlins frei von US-Bauteilen sein soll. Nun sind die Eigenentwicklung und die Eigenproduktion von Waffen nicht billig. Soll der Staatshaushalt nicht völlig ruiniert werden, muss man Modelle in möglichst großer Stückzahl herstellen, um die Kosten auf möglichst viele Käufer umzulegen. Das Kriegsgerät muss also exportiert werden.

Die deutschen Waffenschmieden – Rheinmetall, Krauss-Maffei Wegmann, Diehl, Thyssen-Krupp Marine Systems, Lürssen und andere – sind dabei recht erfolgreich. Lange lag die BRD bei den weltweiten Rüstungsexporten nach den USA und Russland auf Platz drei. Inzwischen hat sich China vorbeigeschoben, und Deutschland wechselt sich mit Frankreich auf dem vierten bzw. fünften Platz ab. Dabei stellt sich immer die Frage: Wem darf man Rüstungsgüter verkaufen? Schließlich ist damit zu rechnen, dass der Kunde sie auch nutzt. NATO- und EU- sowie ihnen gleichgestellte Staaten wie die Schweiz, Australien, Neuseeland oder Japan erhalten im Prinzip alles, was sie wollen und was man ihnen andrehen kann. Anders sieht es mit weltpolitischen Rivalen und Gegnern aus: Diese rüstet man nicht auch noch auf. So verbleiben als ­weitere Kunden diejenigen Staaten, die man in den aktuellen oder künftigen Machtkämpfen der Weltpolitik auf der eigenen Seite wähnt: die arabischen Golfstaaten zur Eindämmung Irans, Länder wie Japan, Südkorea, Singapur und Australien in den künftigen Konflikten mit China. Sie rüsten stark auf, weil sie entweder bereits in Machtkämpfe verstrickt sind oder sich solche bereits abzeichnen. Ihr Anteil an den deutschen Rüstungsexporten nimmt deshalb zu.