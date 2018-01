All die kruden Missstände

Wer würde diese Welt allein bewohnen? (Frances McDormand) Foto: Fox Searchlight via AP

Das mag man eher selten, wenn ein Film Schilder vor sich her trägt. Andererseits ist es wichtig und richtig, Schilder vorzuführen als Locksignale, Befehle, Rahmen von Gewicht. Ein Balanceakt, am Ende auch eine Frage des Ironieeinsatzes, aber das kommt dann wieder auf die Verhältnisse des jeweiligen Parcours an. In »Three Billboards Outside Ebbing, Missouri« (Drei Plakatwände am Rand von Ebbing, Missouri), dem dritten Spielfilm von Martin McDonagh, dominieren Schilder gleich die erste Einstellung. Nebel liegt über ihnen, ein trauriges altes Lied darf erklingen, »The Last Rose of Summer« von Thomas Moore: »Oh! Who would inhabit / This bleak world alone?« (Wer würde diese düstere Welt allein bewohnen), Frances McDormand fährt grimmig im Auto vorbei und hat offensichtlich einen folgenschweren Entschluss gefasst.

In der Folge passiert einiges mit den Schildern. Sie werden neu gemalt, gemietet und bezahlt. Sie werden prominent (kommen in die lokalen Fernsehnachrichten), werden abgebrannt – brennende Schilder in der Nacht! – und wieder renoviert. Man sieht sie von vorn, hinten, unten und oben. Bei Tag und bei Nacht, in Sonne und Nebel. Unter ihnen versammeln sich Trauernde, grasen Rehkitze, ermitteln ratlose Polizisten, tobt ein wütender Mob. Dabei stehen sie doch, jahrzehntelang so gut wie unbeachtet, an einer kaum befahrenen Landstraße.

Die von Frances McDormand gespielte Figur hat die drei vergilbten Plakatwände vor der Kleinstadt, in der sie lebt, bei einer lokalen Werbeagentur gemietet und lässt darauf in schwarzer Schrift auf leuchtend rotem Grund ihre Botschaft an die örtlichen Autoritäten verkünden: »Raped while dying« (Vergewaltigt beim Sterben), »And still no arrests« (Und immer noch keine Festnahmen), »How come, Chief Willoughby?« (Wie kommt es, Chef Willoughby?)

Letzteres ist der Polizeichef des Städtchens (Woody Harrelson), ein milder und gütiger Familienvater mit dunklem Sinn für Humor, unheilbar an Krebs erkrankt. Er leitet die Ermittlungen im Fall eines Tötungs- und Vergewaltigungsdeliktes, ein Fahndungserfolg ist unwahrscheinlich. Das Opfer ist die Tochter der Frances-McDormand-Figur. Die besteht aus Schmerz, Trauer und Wut. Und mischt das Städtchen mit Hilfe der Schilder auf. Da wird kein Stein auf dem anderen bleiben und keine Rohheit ungesagt.

Die Ausgangslage erinnert ein wenig an »Manchester by the Sea« (2016, Kenneth Lonergan). Da gibt es eine exemplarische Kleinstadt im Titel des Films, und diese ist Ort diverser familialer und sozialer Traumata, die dringend ausheilen müssen, aber nicht ausheilen können oder dürfen, Heimat der Trauerarbeit.

Man könnte auch sagen, da gibt es eindeutige Missstände in den Institutionen. In »Three Billboards« ist es die Institution der Polizei und gegen Ende des Films, mehr als andeutungsweise, auch die des Militärs, das irgendwo in »Ländern mit sehr viel Wüstensand« unterwegs ist.

»Three Billboards« ist weitaus brutaler, grotesker und auch komischer als z. B. »Manchester by the Sea«, wenn auch nicht so brutal, grotesk und komisch wie McDonaghs vorherige Filme »Brügge sehen ... und sterben« (2008) und »7 Psychos«(2012). Das waren Genre-Abschiede über Killer und Irre ohne auch nur einen Augenblick Ernsthaftigkeit. McDonagh hat das Groteske und Brutale in einen halbwegs ernsten und täuschungsweise realistischen Kontext gesetzt.

Die Figuren sind größtenteils dem Genre-Repertoire entnommen. Die weiblichen Nebenfiguren etwa sind auffälligerweise so ostentativ dümmlich wie hübsch (als würden sie ein Schild mit dem Titel »Sexismus« um den Hals tragen). Zentrale Figur ist ein dumpfer rassistischer Bulle, mit dem roh (und »southern«: »Dixie«) genug klingenden Namen Dixon, gespielt von Sam Rockwell, der den konfusen Irren mit fehlgeleiteten Absichten so gut spielen kann wie kaum ein anderer. In diesem Zusammenhang setzt es haufenweise haarsträubende (rassistische und sexistische) Scherze. Einmal wird der Bulle über sein Verständnis von Polizeiarbeit befragt: »How’s it all going in the nigger-torturing business, Dixon?« (Wie läuft’s im Nigger-Folter-Business?) Er antwortet in seiner recht speziellen Version politischer Korrektheit: »That’s the person-of-color-torturing business these days.« (Es ist das Menschen-mit-nichtweißer-Hautfarbe-Folter-Business heutzutage.)

Im Polizeifilm-Genre gibt es eine einfache Lösung für die rassistische und sexistische Gewalt, die der Institution zugrunde liegt. Man setzt einen besonders weisen und gütigen Mann als Chef ein (das ist die Woody-Harrelson-Figur). Und wenn das nicht hilft, ernennt man einen Schwarzen zum Chef, der dann mit strenger (aber gütiger) Autorität die Spinner im Zaum zu halten hat. Ein Polizeifilm im engeren Sinne ist »Three Billboards« nicht. Aber er bedient sich bei den genannten Elementen. Warum wohl? Weil er keine anderen Antworten auf all die kruden Missstände kennt als (hässliche wie gute) Witze und Ausflüchte. Daraus ergibt sich ein eher hässliches Bild. Schluss mit lustig, wozu soll das denn noch gut sein?

Am Ende steigen Frances McDormand und Sam Rockwell schwer angeschlagen gemeinsam ins Auto und hören den von Townes Van Zandt geschriebenen »Buckskin Stallion Blues«: »Pretty songs and pretty faces / Tell me what their laughter means«. Dieser Song ist eine ganz schön ergreifende Kunst. Der Film »Three Billboards« ist es nicht.