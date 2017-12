Silvester auf der Straße

Foto: Jens Büttne/ dpa

Bei 168 Düsseldorfer Reinigungskräften und ihren Familien wird die diesjährige Silvesterparty wohl verhalten ausfallen. Zum Jahreswechsel stehen die Beschäftigten der Klüh Cleaning GmbH, die bislang für die Reinigung des Düsseldorfer Flughafens zuständig sind, auf der Straße – wenn ihnen die verantwortlichen Firmen nicht doch noch eine Perspektive bieten. Um das zu erreichen, traten die Putzkräfte am Mittwoch in den Erzwingungsstreik. Zuvor hatten sich 97,4 Prozent der in der Gebäudereinigergewerkschaft IG Bauen, Agrar, Umwelt (BAU) organisierten Beschäftigten für einen unbefristeten Arbeitskampf ausgesprochen.

Jahrelang haben die größtenteils migrantischen Reinigungskräfte am Düsseldorfer Airport für Sauberkeit gesorgt. Doch jetzt sollen sie ihren Job verlieren, weil Klüh das Reinigungsgeschäft an die Dr. Sasse AG verloren hat. Die IG BAU fordert, dass der Klüh-Konzern – der in der Region etliche weitere Objekte betreut – möglichst viele Kolleginnen und Kollegen weiterbeschäftigt. Für den Rest müssten im Rahmen eines Sozialtarifvertrags Regelungen zur sozialen Abfederung des Jobverlusts vereinbart werden. Doch die Klüh-Spitze denkt offenbar gar nicht daran, soziale Verantwortung für ihre langjährigen Beschäftigten zu übernehmen. Die Gewerkschaftsforderung nach einem Sozialtarifvertrag hat sie brüsk zurückgewiesen. »Damit hat Klüh den Arbeitskampf voll und ganz selbst zu verantworten«, betonte der Regionalleiter der IG BAU im Rheinland, Holger Vermeer.

Doch nicht nur Klüh steht im Fokus der Gewerkschafter. Sie hat auch die Sasse AG dazu aufgefordert, die Beschäftigten zu den bisherigen Konditionen zu übernehmen. Nach Angaben der Flughafen Düsseldorf GmbH hat Sasse »alle Mitarbeiter der Firma Klüh eingeladen, sich auf die neuen Arbeitsplätze zu bewerben«. Zahlreiche Beschäftigte hätten davon Gebrauch gemacht und einen neuen Arbeitsvertrag bei Sasse unterschrieben. Die Crux ist allerdings: Bei einer Neubewerbung gehen den Reinigungskräften die in den vergangenen Jahren erreichten Konditionen verloren. »Wir fordern, dass sämtliche 168 Kolleginnen und Kollegen von Sasse unbefristet übernommen werden – und zwar unter Berücksichtigung der bisherigen Beschäftigungszeit und mit allen Rechten aus dem vorherigen Arbeitsverhältnis«, stellte der zuständige IG-BAU-Sekretär Mahir Sahin auf jW-Nachfrage klar.

Auch den Flughafenbetreiber sieht die Gewerkschaft in der Pflicht. Am Mittwoch demonstrierten die Streikenden und ihre Unterstützer deshalb vor der Aufsichtsratssitzung des Airports. Dieser hat nach eigener Aussage zwar »in den Gesprächen mit den Firmen Klüh und Dr. Sasse stets auf sozialverträgliche Lösungen auf Basis der geltenden Tarifverträge und eventueller Sozialpläne gedrängt«. Die IG BAU meint aber, dass dem Flughafen sehr viel mehr Möglichkeiten zur Verfügung stehen, die Dienstleister zur Weiterbeschäftigung der Reinigungskräfte zu bewegen. »Die Flughafen GmbH muss endlich klar Position beziehen«, forderte Sahin.

Wer die Reinigungsaufträge neu vergebe, dem dürfe nicht egal sein, was mit den Beschäftigten passiere, ergänzte IG-BAU-Regionalleiter Vermeer. Er kündigte an, die Reinigungskräfte würden »so lange in den Ausstand treten, bis eine echte Perspektive für sie da ist«. Allerdings läuft den Streikenden die Zeit davon. In zweieinhalb Wochen sollen sie durch Beschäftigte der Firma Sasse ersetzt werden. Nach jW-Informationen arbeiten einige Reinigungskräfte des neuen Dienstleisters schon jetzt am Airport – vermutlich, um die Folgen des Streiks abzumildern.

Solidarität kommt unter anderem von der Linksfraktion im Bundestag. Deren Vorsitzende und Düsseldorfer Bundestagsabgeordnete Sahra Wagenknecht kritisierte in einer Mitteilung die Flughafengesellschaft, des Hälfte in öffentlichem Besitz befindlichen Airport. Dieser habe die Auftragsvergabe, anders als beispielsweise in Sicherheitsbereichen üblich, nicht an die Bedingung der Weiterbeschäftigung zu alten Konditionen geknüpft.