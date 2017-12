Zu früh oder zu spät

Zeitweise wurde befürchtet, Kiev Stingl wäre der Klaus Kinski der Popmusik Foto: Sireena

Alter schützt vor Torheit nicht. Schon seit längerem tauchen fast vergessene Bands und Musiker wieder auf und spielen entweder ihre alten Platten auf Konzerten neu vor (wie die Fehlfarben kürzlich mit »Monarchie und Alltag«), lassen wie Tollwut eine Kassettenveröffentlichung aus den 80er Jahren auf Vinyl erscheinen, oder sie machen richtig neue Platten, wie das Mekanik Destrüktiw Komandöh, das nach ca. 33 Jahren mit »Manifestation« sein zweites Album überhaupt rausbrachte. Da wundert es wenig, dass jetzt die ersten drei Alben von Kiev Stingl erstmals als CDs veröffentlicht werden. Alle erschienen sie bei der Industrie, alle wurden sie von Achim Reichel produziert – vor langer Zeit, zwischen 1975 und 1981. Das letzte und vierte Album von Stingl, »Grausam das Gold und jubelnd die Pest«, das hier nicht dabei ist, war dann eine Indieplatte im Jahre 1989.

Der Dichter Kiev Stingl war und ist ein sprichwörtlicher Unruhegeist; ein Multitalent, das es immer schaffte, haarscharf am Zeitgeist vorbei zu schrammen: Entweder war Stingl zu früh dran, oder zu spät. Er präsentierte sich als Egomane mit sexuellen Obsessionen, als ein Weltenbummler, der zwischen den Stühlen saß. Zeitweise herrschte die Befürchtung, dass Stingl eine Art Klaus Kinski der Musikszene werden könnte. Rückblickend muss man sagen: Seiner Karriere fehlte einfach ein cleverer Manager, der aus Stingls Eigenarten interessante Skandale hätte machen können.

1943 in Aussig, dem heutigen Usti nad Labem, geboren, in Hamburg aufgewachsen und 1985 nach Westberlin umgezogen, ist Stingl lyrisch wie musikalisch ein Solitär. Eine Mischung aus Arthur Rimbaud und Charles Bukowski, aus Lou Reed und Sid Vi­cious. Ein bisschen »Goldener Reiter« und ein bisschen Bad Boy.

Das Cover seines Debüts »Teuflisch« von 1975 wirkt wie das eines Schlagersängers. Auf alle Fälle nicht passend zur Musik, die man als eine Art Prä-NDW mit Deutschrock-Einfluss bezeichnen könnte. Das Album kam dann 1978 noch mal heraus mit einem zeitgemäßeren Cover, da war Stingl schon 35 Jahre alt. Und wieder schien er damit in der Punk-Zeit hinterher zu hinken. Denn die Musik ist dafür zu brav und solide.

Mit »Hart wie Mozart«, dem zweiten Album, traf er 1979 mehr den Zeitgeist. Die weiterhin recht eingängige Rockmusik wurde teilweise ins Lärmige überführt, die Texte brauchten keine linearen Geschichten. Ursprünglich war das Cover eine Parodie auf den Spiegel, im Hintergrund waren Zeichnungen des BKA zu sehen, die beweisen sollten, dass es in der Stammheimer Todesnacht 1977 den RAF-Gefangenen sehr wohl möglich gewesen sei, sich selbst ins Genick zu schießen. Das fand der Spiegel nicht witzig und klagte gegen Stingl, der die Platte dann mit neuem Cover rausbringen musste. Im selben Jahr erschien auch sein Gedichtband »Flacker in der Pfote«. Der Mann im grauen Jackett ohne ein Hemd darunter schien auf dem Weg, ein dichtender Rockstar zu werden.

Erst mal wurde er zum Enfant terrible der Hamburger Musikszene. Aber um in jener Zeit musikalisch zu überleben fehlte ihm der Popspaßfaktor – Stingl bleibt in seinen Texten düster, sexuell, zweideutig, die aber auf der anderen Seite nicht skandalträchtig genug sind, wie etwa »Jeanny« 1985 von Falco. 1981 erschien dann Stingls Album »Ich wünsch’ den Deutschen alles Gute«. Stingl bleibt sich mit seiner assoziativen Prosa treu, wird auch politisch, was zwar eindeutig wirkt, aber nicht ganz ernsthaft gemeint gewesen zu sein scheint. Musikalisch gibt es einen Vorgeschmack auf »Grausam das Gold und jubelnd die Pest«, das dann sieben Jahre später Dieter Meier von Yello produzieren sollte, mit Musikern wie FM Einheit und Alexander Hacke von den Einstürzenden Neubauten. Danach entzieht sich Stingl seiner eigenen Karriere und reist in der Weltgeschichte herum. Seine weiteren Projekte, Filme und Bücher versickern irgendwo im Kultursumpf.

Nächstes Jahr wird er 75. Die Musik der ersten drei Alben werden jüngere Leute vermutlich als veraltet empfinden, ältere Fans, die mitunter nicht mal mehr einen Schallplattenspieler haben, werden sich hingegen freuen. Wenn ich mir etwas wünschen könnte, dann, dass der Song »Der Sommer ist längst vorbei« ein Hit und Stingl im nächsten Jahr gebührend gefeiert wird.