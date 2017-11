Globale Solidarität nötig

Schwer zu schultern: Ein Demonstrant in der US-Hauptstadt Washington warnt vor der Erderwärmung Foto: Joshua Roberts/Reuters

Ab dem heutigen Montag tritt in Bonn die diesjährige UN-Klimakonferenz zusammen. Den Vorsitz hat in diesem Jahr die Republik Fidschi. Abweichend von den üblichen Gepflogenheiten, hat der kleine Inselstaat an den Sitz des Büros der UN-Klimarahmenkonvention eingeladen. Für die erwarteten 16.000 bis 20.000 Delegierten, Journalisten und Beobachter fehlt es in dem Land mit seinen knapp 900.000 Einwohnern an der notwendigen Infrastruktur. Fidschi gehört mit seinen vielen flachen Atollen zu jenen Inselstaaten, die vom Klimawandel in besonderer Weise bedroht sind, sei es durch das Ansteigen des Meeresspiegels, sei es durch die zunehmende Gewalt tropischer Stürme. Letztere können niedrig liegende Atolle unbewohnbar machen, schon bevor sie vom steigenden Meer geschluckt werden.

Auf dem Programm der Konferenz stehen Detailverhandlungen über das Übereinkommen von Paris, dem 2015 abgeschlossenen, relativ unverbindlichen Klimavertrag, der inzwischen von 169 Staaten ratifiziert wurde. Auch die USA gehören dazu. US-Präsident Donald Trump hat zwar zwischenzeitlich den Ausstieg seines Landes aus dem Abkommen per Dekret verfügt, doch dieser wird erst im November 2019 rechtskräftig. Die US-Regierung hat angekündigt, weiter an den Gesprächen teilnehmen zu wollen, was sie voraussichtlich zu allerlei Verzögerungen und Störmanövern nutzen wird. An den Klimakonferenzen sind die USA aber ohnehin als Mitglied der Klimaschutzrahmenkonvention beteiligt, nur werden sie ab 2019 von einigen spezifischen Gesprächsrunden ausgeschlossen sein.

Die Vereinigung der LDC (Least Developed Countries), der am wenigsten entwickelten Länder, sieht die Verhandlungen in einer kritischen Phase. Es bleibe nur ein Jahr, um die Regeln für die Umsetzung des Übereinkommens festzulegen. Der Vertrag sieht erstens vor, dass die globale Erwärmung auf deutlich unter zwei Grad beschränkt werden soll und dass in künftigen Gesprächen zu klären ist, ob diese Grenze nicht sogar bei 1,5 Grad Celsius gezogen werden muss. Zweitens gehen die Länder dazu Selbstverpflichtungen ein, die unter anderem im Falle der Industrieländer auch finanzielle Zusagen beinhalten. Bei diesen geht es zum einen um die Kosten der Anpassung in den ärmsten Staaten an jenen Teil des Klimawandels, der nicht mehr aufzuhalten ist. Zum anderen soll diesen bei einer »grünen«, das heißt klimafreundlichen Entwicklung geholfen werden. Drittens ist wesentlicher Bestandteil des Pariser Minivertrages, dass die Selbstverpflichtungen in regelmäßigen Abständen verschärft und neu ausgehandelt werden. Bisher würden die im Rahmen der Übereinkunft eingegangenen Verpflichtungen bestenfalls dazu reichen, die globale Erwärmung bis zum Ende des Jahrhunderts auf drei Grad Celsius zu beschränken. Darauf hatte Mitte letzter Woche das UN-Umweltprogramm UNEP hingewiesen.

Auch die Vertreter der 47 LDC-Staaten, die sich schon Ende Oktober zu einer Vorbereitungsrunde getroffen hatten, weisen daraufhin, dass die Selbstverpflichtungen bisher bei weitem nicht reichen. Ohnehin müsse das Ziel eher lauten, die Erwärmung auf 1,5 Grad Celsius zu begrenzen. Zur LDC-Gruppe gehören auch Inselstaaten wie Vanuatu, Kiribati, Tuvalu, die Komoren und die Salomoneninseln, die wie Fidschi besonders gefährdet, zum Teil sogar in ihrer staatlichen Existenz bedroht sind. Die Hoffnung sei, so der LDC-Vorsitzende Gebru Jember Endalew aus Äthiopien, dass in Bonn ein Entwurf erarbeitet werden kann, der bis zur nächsten Konferenz in einem Jahr die wichtigen offenen Fragen klärt. »Unsere Länder stehen vor der einzigartigen Herausforderung, unsere Völker aus der Armut zu befreien und eine nachhaltige Entwicklung ohne fossile Brennstoffe zu erreichen«, erklärte Endalew Ende vergangener Woche in einer Pressemitteilung. Dafür sei globale Solidarität unbedingt notwendig, »zumal wir unsere Bevölkerung vor den zerstörerischen Auswirkungen des Klimawandels schützen müssen, der bereits seinen Tribut fordert.« LDC-Mitglied Haiti war in diesem Jahr erneut von einem verheerenden Hurrikan betroffen. Die LDC verlangen daher, dass die reichen Länder endlich sicherstellen, dass die versprochenen Gelder fließen. Die deutsche Entwicklungsorganisation German Watch weist in diesem Zusammenhang daraufhin, dass es nicht angehen könne, dass bereits eingeplante Entwicklungshilfegelder einfach ein neues Etikett bekommen.