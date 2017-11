Erfolg für syrische Armee

Verbündete im Kampf um Deir Al-Sor: Lastwagen mit syrischen und iranischen Flaggen am 20. September in der ostsyrischen Stadt Foto: Omar Sanadiki/Reuters

Die syrische Armee hat Deir Al-Sor von den Milizen des »Islamischen Staates« (IS) befreit und nun die vollständige Kontrolle über die Stadt zurückerobert. Das erklärte das Generalkommando der Streitkräfte am Freitag, wie die syrische Nachrichtenagentur SANA meldete. Die Regierungstruppen wurden bei ihrem Einsatz von der russischen Luftwaffe und der libanesischen Hisbollah unterstützt. Der Erfolg in Deir Al-Sor sei laut Armeeführung der letzte Schritt zur endgültigen Vernichtung des IS in Syriens.

Die Dschihadisten hatten Deir Al-Sor und die umliegende Provinz 2014 fast vollständig in ihre Gewalt gebracht. Nur wenige Viertel und der Flughafen der Stadt am Euphrat waren unter Kontrolle der syrischen Armee geblieben. Im September begannen die Regierungstruppen ihren Einsatz zur Befreiung des Gebietes, das als Zentrum der syrischen Erdgas- und Ölproduktion gilt.

Nach dem Erfolg am Freitag rückten die syrischen Streitkräfte und ihre Verbündeten auf Abu Kamal vor. Die ebenfalls am Westufer des Euphrat gelegene Stadt ist die letzte größere Ortschaft, die der IS in dem Kriegsland noch kontrolliert. Im Irak nahmen zudem Regierungstruppen, unterstützt von sunnitischen Milizen, nach eigenen Angaben die Grenzstadt Al-Kaim ein und brachten den dortigen Grenzübergang nach Syrien unter ihre Kontrolle.

Unterdessen wirft Russland den USA Kriegsverbrechen in Syrien vor. Flüchtlingen würde in der Region Al-Tanf durch die US-Streitkräfte nicht nur humanitäre Hilfe verwehrt, sondern sie würden mit dem Tod bedroht, wenn sie in die Nähe des von den Vereinigten Staaten dort illegal errichteten Militärstützpunkts gerieten, hieß es in einer am Freitag veröffentlichten Stellungnahme des Syrien-Versöhnungszentrums, das dem Verteidigungsministerium in Moskau untersteht. Dies sei ein schwerer Verstoß gegen internationales Recht und »kann als Kriegsverbrechen eingestuft werden«, zitierten russische Nachrichtenagenturen aus der Erklärung. (AFP/Reuters/jW)