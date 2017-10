»Russland und China achten die Souveränität der Nationen«

Aufnahme vom Zusammentreffen der Regierungschefs der BRICS-Staaten bei dem BRICS-Gipfel in Xiamen (4. September 2017) Foto: Wu Hong/Pool/Reuters

Als Präsidentin der Panafrikanischen Jugendunion beschäftigen Sie sich mit der Situation der Jugend Afrikas. Was sind für Sie die drängendsten Probleme auf dem Kontinent?

Die größte Herausforderung ist zweifellos die Jugend. Die Bevölkerung des Kontinents ist jung, doch der Jugend stehen nur wenige Möglichkeiten offen. Daraus folgen viele Probleme: Einige schließen sich islamistischen oder anderen Milizen an, andere fliehen, etwa nach Europa. Um den Menschen eine Perspektive geben zu können, müssen wir unsere Länder aufbauen und vor allem unsere Wirtschaft.

Wie können die afrikanischen Staaten einen solchen Weg einschlagen, wenn imperialistische Mächte sich in die inneren Angelegenheiten einmischen?

Bei der Frage des heutigen Imperialismus geht es nicht nur darum zu sagen, dass eine Rekolonisierung Afrikas stattfindet, dass Brüssel, Washington und Paris sich einmischen und wir erklären müssen: »Wir bleiben, wo wir sind, und ihr bleibt fern.« Es geht um mehr. Wir wollen mit anderen Staaten kooperieren.

Wir können unseren Kontinent nicht ganz alleine voranbringen, vielmehr sind wir auf Unterstützung angewiesen. Doch diese darf nicht in der Form von Einmischung geschehen, die unsere Entwicklung zurückwirft. Wir, die Jugend Afrikas, wollen nicht dieselben Kämpfe führen müssen wie unsere Vorfahren. Denn es gibt Fortschritte. Ich zum Beispiel habe Bildung genossen, konnte mich mit vielen Vorgängen auf der Welt auseinandersetzen. Doch der Neokolonialismus, der sich Afrikas bemächtigt, will in unsere Entwicklung eingreifen. Das hilft uns nicht.

Wie sollte eine Zusammenarbeit statt dessen aussehen?

Wir müssen abwägen: Was kann etwa eine Nation wie die Demokratische Republik Kongo, mein Heimatland, anbieten; was kann Belgien anbieten? Und wie lässt sich das zusammenbringen, um den Entwicklungsstand unserer Länder zu heben? Als Jugend werden wir, wenn es um diese Fragen geht, nicht schweigen. Wir werden deutlich unsere Meinung sagen. Wir werden den Respekt unserer Partner einfordern und dafür einstehen, dass es endlich vorwärtsgeht.

China wie auch Russland stehen in engem Kontakt mit afrikanischen Ländern und investieren in Projekte auf dem Kontinent. Wie bewerten Sie dieses Vorgehen?

China ist der bedeutendste Partner Afrikas. Auch Russland spielt eine sehr positive Rolle. Sowohl Beijing als auch Moskau stehen seit langem an der Seite Afrikas. Das gilt sowohl bei Fragen, die in den Vereinten Nationen und im Sicherheitsrat erörtert werden, als auch bei solchen, die außerhalb der UN eine Rolle spielen. Diese Partnerschaft ist für den Kongo von außerordentlicher Bedeutung.

Sowohl Russland als auch China achten die Souveränität der Nationen und stehen zum Völkerrecht. Natürlich pflegen die afrikanischen Länder zudem Beziehungen zu anderen, etwa zu europäischen und amerikanischen Staaten. Erst vor zwei Monaten fand in Europa ein Jugendforum statt, in dem darüber gesprochen wurde, wie man sich als gleichwertige Partner begegnet und wie die Wirtschaft unserer Länder gestärkt werden kann.

Einer der bekanntesten Politiker Afrikas ist Patrice Lumumba. Er setzte sich für die Unabhängigkeit des Kongo ein und wurde, nachdem dies erreicht worden war, dessen erster Ministerpräsident. In der Folge eines von Belgien angeleiteten und von den USA unterstützten Putsches wurde er brutal ermordet. Wie wichtig ist das Andenken an ihn heute noch?

Ich wuchs in mehreren revolutionären Bewegungen auf, sowohl in solchen, die in meinem Heimatland aktiv waren, als auch in solchen anderer Länder wie Namibia. Später studierte ich die Geschichte verschiedener afrikanischer Politiker. Ich war in diversen Staaten aktiv – von Tansania bis Südafrika. Und ich glaube fest daran, dass wir den Kampf, den Lumumba führte, den so viele andere afrikanische Politiker führten, nicht aufgeben dürfen.

Die Organisation, die ich vertrete, ist nicht einer politischen Richtung zuzuordnen. Sie soll allen Jugendlichen offenstehen. Trotzdem haben wir ein gemeinsames Ziel: die Befreiung Afrikas und die Schaffung wirtschaftlicher Unabhängigkeit. Dafür stehen wir als afrikanische Jugend ein, und dafür werden wir weiter kämpfen.